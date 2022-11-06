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4 часа назад

Чарли Ханнэм заявил, что хочет сниматься только по своим сценариям

Мария Иглина

Актер Чарли Ханнэм рассказал, что хочет сниматься только в проектах, где он задействован в качестве сценариста. Подробностями Ханнэм поделился интервью изданию The Hollywood Reporter.

Ханнэм заявил, что хочет сниматься только по своим сценариям
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

"Я не в коем случае не перестану играть, но постараюсь играть только то, что напишу [сам]", — заявил актер.

Он также отметил, что на данный момент уже работает над несколькими проектами, как над полнометражными фильмами, так и над мини-сериалами.

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Известно, что Ханнэм еще занимается разработкой сериала о его родном городе Ньюкасл-апон-Тайне. Подробности проектов актер пока не раскрывает.

Ранее Кэмерон признался, что будет делать в случае провала "Аватара-2".

Актеры,Чарли Ханнэм,
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