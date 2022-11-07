Известные актрисы, вызвавшие ненависть у зрителей

В ходе опроса респонденты признались, что после определенных ролей больше не могли смотреть проекты с данными актрисами, так как образ ассоциировался с неприятным им героем.
Так, на первом месте Селен Дениз Ялчын, сыгравшая в сериале «Сладкая месть». Вторую позицию заняла Гонча Вусалтлери с ролью в сериале «Моя мама».
Третья и четвертая позиции - Тугче Карабаджак и Су Кутлу, сыгравшие в сериалах Aşk Laftan Anlamaz и Arkadaşlar İyidir соответственно.
Завершает пятерку необычного рейтинга Берен Саат с ролью во всемирно известном сериале «Запретная любовь».
Отметим, что в десятку также вошли Джансу Дере, Небахат Чехре, Эбру Озкан, Дениз Чакыр и Бегюм Кютюк.
Критики отмечают, что подобная реакция зрителя с одной стороны является помехой для восприятия новых образов актеров, но с другой стороны-это признание профессионализма знаменитостей, идеально сыгравших свою роль.