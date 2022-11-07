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5 часов назад

Известные актрисы, вызвавшие ненависть у зрителей

RusTurkey.com

В ходе опроса респонденты признались, что после определенных ролей больше не могли смотреть проекты с данными актрисами, так как образ ассоциировался с неприятным им героем.

Известные актрисы, вызвавшие ненависть у зрителей
Фото: RusTurkey.comRusTurkey.com

Так, на первом месте Селен Дениз Ялчын, сыгравшая в сериале «Сладкая месть». Вторую позицию заняла Гонча Вусалтлери с ролью в сериале «Моя мама».

Третья и четвертая позиции - Тугче Карабаджак и Су Кутлу, сыгравшие в сериалах Aşk Laftan Anlamaz и Arkadaşlar İyidir соответственно.

Завершает пятерку необычного рейтинга Берен Саат с ролью во всемирно известном сериале «Запретная любовь».

Отметим, что в десятку также вошли Джансу Дере, Небахат Чехре, Эбру Озкан, Дениз Чакыр и Бегюм Кютюк.

Критики отмечают, что подобная реакция зрителя с одной стороны является помехой для восприятия новых образов актеров, но с другой стороны-это признание профессионализма знаменитостей, идеально сыгравших свою роль.

Актеры,Моя мама,Дениз Чакыр,
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