Светлана Камынина — о карьере актрисы, коучинге и эйджизме

В онлайн-кинотеатре KION выходит второй сезон сериала «Секреты семейной жизни», в котором герои Алены Михайловой и Петра Скворцова радикально и в стиле черной комедии решают проблемы своего брака — они убивают надоевших им блогеров. Но кроме того, они не против и традиционных методов разобраться со своими чувствами, и для этого посещают психотерапевта, которую сыграла Светлана Камынина. WMJ.ru расспросил актрису о ее роли в сериале, а также о новой работе карьерным коучем, эйджизме и не только.

Фото: WMJ.ru WMJ.ru

WMJ.ru: 21 октября на платформе KION состоялась премьера второго сезона сериала «Секреты семейной жизни». Чем вас привлек этот проект?

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Светлана Камынина: Во-первых, мне предложили очень интересную роль психотерапевта — она значительно отличается от моих предыдущих ролей. Кроме того, меня в целом привлекают роли специалистов, помогающих другим людям, мне это очень близко. Моя героиня лишена ярких эмоциональных всплесков, она вдумчивая. Плюс ко всему мне импонируют психологи.

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WMJ.ru: В сериале «Секреты семейной жизни» вы сыграли роль психолога Майи. Между тем не так давно вы сами стали заниматься коучингом. Расскажите, как вы к этому пришли.

Светлана Камынина: В феврале этого года я начала полугодовое обучение, достаточно широкомасштабное, по программе «Специалист по развитию карьеры», то есть карьерный коуч. Это программа аккредитованная ICF, международной ассоциацией коучей, самой большой в мире.

Нереализованный потенциал причинял боль, и я понимала, что мне уже не хватает актерской работы для ощущения моей полной самореализации. Начала искать, чем я могу еще заниматься, что мне еще интересно. Конечно же, были некие критерии поиска занятия, я их составила и из них исходила, и коучинг подошел лучше всего.

Светлана Камынина: Мне нравится работать с людьми, мне нравится задавать вопросы. Работа коуча состоит в том, чтобы задавать вопросы, правильные и эффективные, ответы на которые открывают какие-то альтернативные видения ситуаций, новые возможности. Это, на самом деле, исследовательская работа, очень тонкая, можно сказать, интимная. Самые важные вопросы: «Кто я?», «В чем смысл моей жизни?», «Куда мне идти?», «Чего я хочу?». Это очень глобальные и экзистенциальные вопросы, особенно сейчас люди ищут на них ответы.

WMJ.ru: Не мешает ли имидж актрисы быть коучем?

Светлана Камынина: Имидж актрисы никак не мешает мне быть коучем, а наоборот, помогает, потому что у меня есть некое преимущество среди других специалистов — у меня есть известность.

WMJ.ru: С какими запросами к вам приходят клиенты и какое количество сессий им требуется для того, чтобы достичь целей?

Светлана Камынина: Все зависит от запросов, а они очень разные. В общем и целом, человек, который обращается к коучу, —это человек, который готов к переменам. Он хочет понять, как эти перемены произвести, какие действия нужно делать. Бывает, люди приходят с вопросом, когда не могут сделать выбор, и мы подробно рассматриваем, в чем этот выбор заключается, какие у него могут быть последствия, и тогда человек взвешивает все и приходит к решению. Самый глубокий запрос в коучинге — кто я, что я хочу, что мне делать, это поиск своего места в этой жизни, своей наиполнейшей реализации. Моя специализация — карьера и самореализация, и мне кажется, это одна из самых актуальных сейчас тем.

WMJ.ru: А были ли вы сами на приеме у коуча?

Светлана Камынина: Да, конечно, и вообще я бы не стала этим заниматься, если бы не почувствовала это сама, не поняла, насколько это полезно. Это называется «подумать об другого», и для меня это наилучший способ принятия решений. Когда я разговариваю, отвечаю на наводящие вопросы, у меня все начинает проясняться.

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WMJ.ru: Возвращаясь к актерству, этим летом стартовали съемки второго сезона сериала «Два холма» — антиутопии о матриархате. Хотели бы вы жить в Двух Холмах, и насколько вам близко их мироустройство? Похожи ли вы с вашей героиней Верой Надеждовной?

Светлана Камынина: В первую декаду ноября мы заканчиваем съемки нового сезона. С одной стороны, чистота, экологичность этого общества, меня привлекают. Но с другой стороны, мироустройство в «Двух холмах» под большим вопросом, так как это мироустройство очень ограниченно, и вряд ли бы оно меня удовлетворило. Конечно, мне понятны аргументы героинь. Похожа ли я на свою героиню — нет, не похожа совершенно. Вера Надеждовна относится к таким людям, которые жаждут власти, мне это непонятно. Я не готова на себя брать огромную власть, потому что в моем представлении это подразумевает огромную ответственность.

WMJ.ru: Не можем не отметить, что вы в превосходной физической форме. Наверняка вы со спортом на «ты»?

Светлана Камынина:

Моя физическая форма — это заслуга генетики, спасибо папе и маме за мою фигуру.

Светлана Камынина: К сожалению, сейчас мое здоровье немного пошатнулось, и возникли странные проблемы с суставами, в частности, с коленями, поэтому из спорта я пока ничем не занимаюсь. Приходится корректировать вес ограничениями в еде. А вообще мне по душе йога и растяжка.

WMJ.ru: Придерживаетесь ли вы диет?

Светлана Камынина: Никаких диет не я придерживаюсь, это было в прошлом, и я не могу себя больше насиловать, просто внимательно отношусь к тому, что я ем. Стараюсь питаться два раза в день, завтрак и обед, а вечером — легкий перекус.

WMJ.ru: Как вы успеваете и сниматься, и давать консультации, и следить за собой? Есть ли у вас свои лайфхаки по тайм-менеджменту?

Светлана Камынина: На самом деле, распорядок дня, планировка — это очень важная составляющая моей жизни. Обычно я планирую день, исходя из приоритетов. Структурировать жизнь, как мне кажется, нужно, но в доступных пределах. Это несет уверенность и уменьшает хаос в жизни. При этом нужно не забывать давать себе какой-то отдых, это важно.

WMJ.ru: На наш взгляд, вы одна из тех, кто борется с эйджизмом и всевозможными предрассудками о возрасте, что достойно восхищения. Этой теме, в частности, вы посвятили несколько постов в запрещенной соцсети. Скажите, всегда ли вы спокойно относились к такого рода критике? Если нет, то как вы к этому пришли?

Светлана Камынина: Не могу себя назвать борцом с эйджизмом. Предрассудки других людей по поводу возраста напрямую ко мне не относятся, пусть каждый живет со своими предрассудками.

Я для себя поняла, что очень многие женщины после 40 начинают расцветать, как ни странно, а может, это и вовсе не странно. Лично я хочу максимально оставаться в здравом уме и деятельной в своем возрасте, и это полностью в моих руках.

WMJ.ru: Что помогает вам сохранять холодную голову и не поддаваться панике в тяжелое время?