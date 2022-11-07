Шпица объяснила, почему считает свой брак счастливым

«Иногда люди живут десятилетиями и думают, что любят друг друга, а на самом деле это было чувство, построенное на каком-то взаимовыгодном эгоизме. Мне кажется, как раз сейчас в моей жизни любовь, когда никому кроме счастья ничего друг от друга не нужно», — призналась актриса в беседе с «МК».