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2 часа назад

Актриса Катерина Шпица объяснила, почему считает свой брак счастливым

Слово и Дело

Актриса Катерина Шпица рассказала, почему считает свой брак счастливым. Звезда «Поддубного» и «Молодой Гвардии» уверена, что приоритетными качествами в спутнике должны быть честность, свободолюбие в разумных пределах и доброта.

Шпица объяснила, почему считает свой брак счастливым
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Актриса заявляет, что брак является единственным институтом, который позволяет постичь себя. Именно в семье сложнее всего играть роль или быть неестественным. Шпица уверена, что семья дает человеку очищение.

«Иногда люди живут десятилетиями и думают, что любят друг друга, а на самом деле это было чувство, построенное на каком-то взаимовыгодном эгоизме. Мне кажется, как раз сейчас в моей жизни любовь, когда никому кроме счастья ничего друг от друга не нужно», — призналась актриса в беседе с «МК».

Шпица была замужем за актером и каскадером Константином Адаевым, но после рождения сына пара рассталась. В феврале 2021 года она стала женой директора сети фитнес-клубов Руслана Панова. Шпица регулярно выкладывает фотографии с супругом.

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