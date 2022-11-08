Как Александр Соловьев повторил судьбу своего персонажа

Актер Александр Соловьев повторил трагическую судьбу своего персонажа вора Шныка из фильма «Случай в аэропорту».

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Популярность пришла к артисту в 80-е годы. После роли в фильме «Зеленый фургон» актер обрел настоящую славу.

В 1987 году Соловьев исполнил роль вора Шныка в картине «Случай в аэропорту». По сюжету ленты герой скончался от удара ножом по голове.

Через 13 лет артист трагически погиб от черепно-мозговой травмы. Его нашли на улице. Обстоятельства происшествия до сих пор остаются неизвестными. Медики неделю боролись за жизнь актера, сообщает CTnews