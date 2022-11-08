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31 минуту назад

Актер Александр Соловьев повторил трагическую судьбу вора Шныка

Слово и Дело

Актер Александр Соловьев повторил трагическую судьбу своего персонажа вора Шныка из фильма «Случай в аэропорту».

Как Александр Соловьев повторил судьбу своего персонажа
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Популярность пришла к артисту в 80-е годы. После роли в фильме «Зеленый фургон» актер обрел настоящую славу.

В 1987 году Соловьев исполнил роль вора Шныка в картине «Случай в аэропорту». По сюжету ленты герой скончался от удара ножом по голове.

Через 13 лет артист трагически погиб от черепно-мозговой травмы. Его нашли на улице. Обстоятельства происшествия до сих пор остаются неизвестными. Медики неделю боролись за жизнь актера, сообщает CTnews

Известно, что Соловьев находился в непростых отношениях со многими режиссерами. У него был тяжелый характер и склонность к злоупотреблению алкоголем.

Актеры,Александр Соловьев,
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