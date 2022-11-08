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46 минут назад

Милли Бобби Браун заявила, что хочет сыграть Бритни Спирс

Газета.Ru

Во время записи эпизода "Шоу Дрю Бэрримор" актриса Милли Бобби Браун призналась, что мечтает сыграть Бритни Спирс в фильме о жизни певицы. Об этом пишет Daily Mail.

Милли Бобби Браун заявила, что хочет сыграть Бритни Спирс
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Дрю поинтересовалась, что бы актриса хотела делать дальше в своей карьере.

"Я хочу сыграть реального человека", - ответила Милли, добавив, что хотела бы перевоплотиться в Бритни Спирс. "Думаю, ее история прежде всего созвучна моей", - объяснила актриса.

Она пояснила, что так же, как и Спирс, она взрослела, находясь под пристальным вниманием общественности.

"Когда я смотрю на ее фотографии, мне кажется, что я могла бы рассказать ее историю правильным образом. И только ее", - добавила Милли Бобби Браун.

Дрю Бэрримор была удивлена ответом собеседницы, но похвалила ее за то, что она в свои 18 лет "мудрая" и "классная".

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