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5 часов назад

Актер из «Моей прекрасной няни» ушел в монастырь после развода

WomanHit.ru

Семья Станислава Николаева просит его одуматься.

Актер «Моей прекрасной няни» ушел в монастырь после развода
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

47-летний актер Станислав Николаев решил уйти из кино и развестись женой. А после этого артист уехал в монастырь, сообщает портал «Дни.ру».

Мужчина поселился в Валаамском Спасо-Преображенском ставропигиальском мужском монастыре. Николаев решил посвятить свою жизнь служению Богу. Также при постриге актер принял имя Анастасий.

Станислав несколько лет назад развелся с супругой. От знаменитости женщина воспитывает дочь Нику. Семья звезды сериала «Моя прекрасная няня» просит одуматься мужчину и вернуться к привычной жизни.

Актеры,Станислав Николаев,
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