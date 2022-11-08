Актер «Моей прекрасной няни» ушел в монастырь после развода

Семья Станислава Николаева просит его одуматься.

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47-летний актер Станислав Николаев решил уйти из кино и развестись женой. А после этого артист уехал в монастырь, сообщает портал «Дни.ру».

Мужчина поселился в Валаамском Спасо-Преображенском ставропигиальском мужском монастыре. Николаев решил посвятить свою жизнь служению Богу. Также при постриге актер принял имя Анастасий.