Актер «Моей прекрасной няни» ушел в монастырь после развода

Семья Станислава Николаева просит его одуматься.
47-летний актер Станислав Николаев решил уйти из кино и развестись женой. А после этого артист уехал в монастырь, сообщает портал «Дни.ру».
Мужчина поселился в Валаамском Спасо-Преображенском ставропигиальском мужском монастыре. Николаев решил посвятить свою жизнь служению Богу. Также при постриге актер принял имя Анастасий.
Станислав несколько лет назад развелся с супругой. От знаменитости женщина воспитывает дочь Нику. Семья звезды сериала «Моя прекрасная няня» просит одуматься мужчину и вернуться к привычной жизни.