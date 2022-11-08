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3 часа назад

Родители звезды сериала "Моя прекрасная няня" Стаса Николаева расстроены из-за его пострига в монахи

Суть событий

Родители 47-летнего актера Станислава Николаева высказали свое мнение о его образе жизни. Несколько лет назад звезда сериала "Моя прекрасная няня" и актер театра Сатиры решил податься в монастырь. Но до недавнего времени об этом мало кто знал.

Родители звезды сериала "Моя прекрасная няня" расстроены из-за его пострига в монахи
Фото: Суть событийСуть событий

О семейной драме стало известно благодаря документальному фильму Натальи Гусевой "НЕрасставание". Заслуженный артист Украины, балетмейстер Олег Николаев и хореограф-репетитор Вера Николаева высказали тревогу за своего сына.

"Это не его история, блин! – сказал отец Станислава. – Он мужчина, и не владеть женщиной в его возрасте – нет, это не жизнь!". "Меня это почему-то не радует", - посетовала, в свою очередь, мать.

Родители Станислава давно развелись. Что касается него самого, то у него тоже за плечами расторгнутый брак, в котором родилась его единственная дочь Ника. Николаев-младший принял постриг и живет в Валаамском Спасо-Преображенском ставропигиальном мужском монастыре.

Актеры,Станислав Николаев,Вера Николаева,Олег Николаев,Наталья Гусева,
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