Родители звезды сериала "Моя прекрасная няня" расстроены из-за его пострига в монахи

Родители 47-летнего актера Станислава Николаева высказали свое мнение о его образе жизни. Несколько лет назад звезда сериала "Моя прекрасная няня" и актер театра Сатиры решил податься в монастырь. Но до недавнего времени об этом мало кто знал.
О семейной драме стало известно благодаря документальному фильму Натальи Гусевой "НЕрасставание". Заслуженный артист Украины, балетмейстер Олег Николаев и хореограф-репетитор Вера Николаева высказали тревогу за своего сына.
"Это не его история, блин! – сказал отец Станислава. – Он мужчина, и не владеть женщиной в его возрасте – нет, это не жизнь!". "Меня это почему-то не радует", - посетовала, в свою очередь, мать.
Родители Станислава давно развелись. Что касается него самого, то у него тоже за плечами расторгнутый брак, в котором родилась его единственная дочь Ника. Николаев-младший принял постриг и живет в Валаамском Спасо-Преображенском ставропигиальном мужском монастыре.