Актриса появилась на съемках «Мегаполиса» в прозрачном платье

Звезда «Игры престолов» предстала в прозрачном платье длины макси с глубоким декольте. При этом видно, что артистка не надела бюстгальтер. В то же время стилисты дополнили ее образ длинными серьгами и массивным браслетом золотистого цвета, а также маленькой сумкой на цепочке и босоножками на высоких каблуках в тон украшениям.