Источник: Киану Ривз вернется к роли Джона Уика в спин-оффе «Балерина»

Издание Collider сообщило, что актёр Киану Ривз вновь примерит на себя образ Джона Уика в спин-оффе «Балерина» с Аной де Армас в главной роли. Какая роль будет у персонажа в сюжете, неизвестно. По информации издания, Ривз сейчас в Праге, где и проходят съёмки спин-оффа.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

К тому же в ленте ожидается появление Иэна Макшейна, который вернётся к роли Уинстона, управляющего отелем «Континенталь». Его роль во всей истории тоже неизвестна.

Сюжет «Балерины» расскажет историю девушки-киллера, которая отправляется мстить за свою семью. Режиссёром фильма выступит Лен Уайзман, снявший четвёртую часть «Крепкого орешка», а сценарий напишет Шэй Хэттен, работавший над третьей частью «Джона Уика».