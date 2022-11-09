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48 минут назад

Как в молодости выглядел завхоз Хогвартса Аргус Филч

Мира Маркина

Британского актера Дэвида Брэдли по-настоящему прославила роль Аргуса Филча в серии фильмов о Гарри Поттере. Однако мало кто знает, как старый завхоз Хогвартса выглядел в молодости. Его фотографии, на которых вы его вряд ли сразу узнаете, ищите в материале «Рамблера».

Как в молодости выглядел завхоз Хогвартса Аргус Филч
Фото: Кадр из фильма "Гарри Поттер"Кадр из фильма "Гарри Поттер"

Миллионы зрителей знают Дэвида Брэдли, как сварливого завхоза Аргуса Филча, который работал в Школе Чародейства и Волшебства Хогвартс. И хоть персонаж явно не пользовался большой популярностью у фанатов Гарри Поттера, он все равно заполнился. Старый сквиб (человек, рожденный в семье волшебников, но совершенно лишенный магических способностей) знал все закоулки в замке и придирчиво следил за порядком. Он обожал свою кошку Миссис Норрис, а также присматривал за учениками, которые так и норовили выкинуть очередной фокус.

После такого яркого образа сложно представить Дэвида Брэдли в каком-то другом амплуа. Но актер за свою карьеру сыграл во многих фильмах («Я знаю, что ты знаешь», «Приключение в пространстве и времени», «Доктор Кто: Дважды во времени»), а также известен ролями Уолдера Фрея в телесериале «Игра престолов» и Абрахама Сетракяна в телесериале «Штамм».

А вот как британский актер выглядел в молодости. Глядя на него, сложно поверить, что через какое-то время он мастерски перевоплотится в Аргуса Филча.

Кадр из сериала «Семейная вражда»
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