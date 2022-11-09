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3 часа назад

Виола Дэвис в роли президента США спасет «Большую двадцатку» от нападения террористов

Inc-News

Актрисе не привыкать перевоплощаться в образы значимых персон.

Виола Дэвис в роли президента США спасет «Большую двадцатку» от нападения террористов
Фото: Inc-NewsInc-News

Не так давно актриса Виола Дэвис сыграла главную роль в историческом эпосе «Женщина-король», а теперь 57-летней знаменитости придется примеривать на себя образ президента США.

Обладательница «Оскара» получила знаковую роль новом фильме стрим-сервиса Prime Video «Большая двадцатка».

Само название говорит о том, что сюжет будет сроиться вокруг заседания глав стран – участников G20.

В какой-то момент на саммит совершают нападение некие террористы, все напуган и растеряны. И лишь глава Белого дома Тэйлор Саттон в исполнении Дэвис сохранит хладнокровие и, взяв ситуацию в свои руки, спасет всех и вся.

Любопытно, что Дэвис станет еще и со-продюсером проекта, который снимет мексиканский режиссер Патрисия Ригген, известная по сериалу «Ломка».

Над сценарием трудились авторы криминальной драмы "Белый парень Рик" Ноа и Логан Миллеры.

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