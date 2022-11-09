Робертс о Робби: «Она достойна «Оскара» за роль в "Вавилоне"»

Такое мнение 66-летний актёр, сыгравший в драме Дэмьена Шаззела отца героини Робби, поведал в интервью THR.

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Известный голливудский актёр, брат Джулии Робертс и отец Эммы Робертс, весьма лестно отозвался о работе партнёрши по фильму «Вавилон» Марго Робби. Причём, сделал это случайно, отвечая на вопрос, пересматривает ли он собственные картины после премьеры. Обычно, по словам Робертса, он этого не делает. Но поскольку фильм режиссёра Дэмьена Шаззела ещё не вышел на большие экраны, актёру пришлось ознакомиться с его окончательной версией после монтажа. И, как оказалось, игра Робби произвела на него неизгладимое впечатление.

«Я вам так скажу: Марго должна получить за это премию Американской киноакадемии», - поведал Эрик. «Она представила в «Вавилоне» невероятный перформанс, подобного которому мне видеть не доводилось». Позже он всё же добавил, что игру Робби в этой драме можно сравнить с выступлениями Элизабет Тейлор и Сэнди Дэннис на съёмках фильма «Кто боится Вирджинии Вульф?» (1966). Тейлор тогда получила «Оскар» за исполнение роли Марты.

В «Вавилоне» Марго Робби сыграла начинающую актрису, которая пытается закрепиться в Голливуде в 20-е годы прошлого века, когда американский кинематограф переходил с «немого» формата на звуковой. Как и многим старлеткам в те времена, героине Робби приходится пускаться во все тяжкие, чтобы отвоевать место под софитами.