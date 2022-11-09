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1 час назад

Джейсон Момоа забрал домой свинку со съемок фильма "Страна сна"

Газета.Ru

Американский актер Джейсон Момоа, известный по фильму "Аквамен", забрал к себе домой нового питомца после съемок в фильме "Страна сна". Снимками он поделился в социальных сетях.

Момоа забрал домой свинку со съемок фильма "Страна сна"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

43-летний Джейсон Момоа выложил в личном блоге несколько фотографий нового домашнего питомца — свинку. Теперь актер размышляет, какую кличку дать животному: Лау-Лау или Манапуа, поскольку оба имени означают два популярных блюда на его родине. Он решил узнать мнения поклонников в комментариях. В одном из видеороликов актер сериала "Игра престолов" говорит:

"Хочешь прийти на премьеру "Слумберленда"? Мы можем покрасить твои ногти в розовый цвет и надеть на тебя маленькую шляпку".

На заднем фоне слышен ироничный ответ матери актера:

"Я думаю, это было бы немного чересчур, ведь он только что у тебя появился".

Известно, что Джейсон Момоа — известный любитель животных, и в интервью 2019 года на шоу Эллен ДеДженерес он рассказывал, что у него есть осел, два волка, питон и собака.

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