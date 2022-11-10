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4 часа назад

Известный актер обозначил уровень современного юмора в России

Мослента

Известный актер ситкомов, участник проекта «Звезды в Африке» и бывший КВНщик Стас Ярушин в беседе с «Мослентой» постарался обозначить уровень современного юмора в России.

Известный актер обозначил уровень современного юмора в России
Фото: МослентаМослента

«Сложно сказать, на каком сейчас уровне юмор в России. Все меняется, подача трансформируется. Многие говорят, что КВН уже не тот. Он тот, просто помимо КВН появилось еще множество других юмористических программ, пошел другой вектор юмора», — рассказал Ярушин в интервью.

При этом он напомнил, что раньше юмор существовал только в довольно жестких рамках телевидения, диктовавших определенный формат тому же КВН. За неимением альтернатив, кроме передачи Евгения Петросяна, Клуб веселых и находчивых был в топе у российских зрителей.

Позднее, по словам артиста, появились интернет, социальные сети, камеди-клаб и стендап — смелый юмор, который съел КВН. При этом Ярушин признался, что все равно любит старую школу юмора и периодически пересматривает некоторые выпуски КВН, а вот современные юмористические передачи не смотрит совсем.

Ранее один из самых известных российских шоуменов, ведущий программ «Угадай мелодию» и «Розыгрыш» Валдис Пельш раскрыл главный секрет своей профессии.

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