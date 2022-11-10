Трэвис Фиммел присоединился к сериалу-приквелу «Дюна: Сестричество»

Прославившийся благодаря роли викинга Рагнара Лодброка 43-летний австралийский актёр вновь сыграет бесстрашного воина.

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События телесериала «Дюна: Сестричество» развернутся за 10 тысяч лет до сюжета кинофильма «Дюна» (2021) и будут основаны на романе «Сестричество Дюны» (2012) Брайна Герберта и Кевина Дж. Андерсона. По данным пресс-релиза, проект «последует за сёстрами Харконнен (Эмили Уотсон, Ширли Хендерсон), когда они противостоят силам, угрожающим будущему человечества, и учреждают легендарную секту, известную как Бене Гессерит».

Фиммел сыграет Десмонда Харта, описываемого как «харизматичный воин с таинственным прошлым, который стремится завоевать доверие Императора за счёт Сестричества». Это второй для австралийского актёра проект на HBO Max. Ранее он засветился в сериале «Воспитанные волками» (2020-2022). А самую большую известность получил во время работы над сериалом для History Channel «Викинги» (2013-2017) и фильмом «Варкрафт» (2016).