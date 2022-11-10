Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+8° в 
USD 61.06EUR 61.24
Войти в почту
2 часа назад

Трэвис Фиммел присоединился к сериалу-приквелу HBO «Дюна: Сестричество»

Inc-News

Прославившийся благодаря роли викинга Рагнара Лодброка 43-летний австралийский актёр вновь сыграет бесстрашного воина.

Трэвис Фиммел присоединился к сериалу-приквелу «Дюна: Сестричество»
Фото: Inc-NewsInc-News

События телесериала «Дюна: Сестричество» развернутся за 10 тысяч лет до сюжета кинофильма «Дюна» (2021) и будут основаны на романе «Сестричество Дюны» (2012) Брайна Герберта и Кевина Дж. Андерсона. По данным пресс-релиза, проект «последует за сёстрами Харконнен (Эмили Уотсон, Ширли Хендерсон), когда они противостоят силам, угрожающим будущему человечества, и учреждают легендарную секту, известную как Бене Гессерит».

Фиммел сыграет Десмонда Харта, описываемого как «харизматичный воин с таинственным прошлым, который стремится завоевать доверие Императора за счёт Сестричества». Это второй для австралийского актёра проект на HBO Max. Ранее он засветился в сериале «Воспитанные волками» (2020-2022). А самую большую известность получил во время работы над сериалом для History Channel «Викинги» (2013-2017) и фильмом «Варкрафт» (2016).

Помимо Уотсон, Хендерсон и Фиммела, в актёрский состав нового проекта «Дюна: Сестричество» вошли также Индира Варма, Сара-Софи Бусснина, Шалом Брюн-Фрэнклин, Ифа Хайндс и Хлоя Лиа.

Актеры,Дюна,Викинги,Викинг,Варкрафт,Индира Варма,Эмили Уотсон,Ширли Хендерсон,Кевин Андерсон,Трэвис Фиммел,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители