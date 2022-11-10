Звезда "Офиса" сменил имя, чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам

Актер Рейн Уилсон, известный по своей роли Дуайта Шрута в сериале "Офис", сменил имя ради привлечения внимания к проблемам экологии и стремительному таянию льдов в Арктике, пишет Deadline.

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Теперь артиста зовут Стена Дождя Волна Тепла Экстремальная Зима Уилсон (Rainnfall Heat Wave Extreme Winter Wilson).

"Это не шутка, я серьезно отношусь к таянию Арктики, которое усиливает глобальные риски, включая экстремальные погодные явления по всему миру", - подчеркнул Уилсон.

Этим жестом он решил поддержать проект по информированию об изменении климата Arctic Basecamp, артист занимает должность члена правления организации.