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51 минуту назад

Звезда сериала "Офис" Рейн Уилсон сменил имя, чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам

Газета.Ruиещё 1

Актер Рейн Уилсон, известный по своей роли Дуайта Шрута в сериале "Офис", сменил имя ради привлечения внимания к проблемам экологии и стремительному таянию льдов в Арктике, пишет Deadline.

Звезда "Офиса" сменил имя, чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Теперь артиста зовут Стена Дождя Волна Тепла Экстремальная Зима Уилсон (Rainnfall Heat Wave Extreme Winter Wilson).

"Это не шутка, я серьезно отношусь к таянию Арктики, которое усиливает глобальные риски, включая экстремальные погодные явления по всему миру", - подчеркнул Уилсон.

Этим жестом он решил поддержать проект по информированию об изменении климата Arctic Basecamp, артист занимает должность члена правления организации.

Уилсон призвал других неравнодушных к проблемам экологии людей также сменить имена. Для этого он посоветовал воспользоваться переключателем имен на сайте Arctic Basecamp и использовать полученный результат в своих соцсетях.

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