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2 часа назад

Дэйв Батиста заявил, что Дэниелу Крейгу "пришлось нелегко" на съемках фильмов о Джеймсе Бонде

Газета.Ru

Актер Дэйв Батиста в разговоре с Entertainment Weekly отметил, что его коллега Дэниел Крэйг выглядел гораздо более счастливым на съемках фильма «Достать ножи: Стеклянная луковица», чем во время работы над «бондианой».

Батиста заявил, что Крейгу "пришлось нелегко" на съемках фильмов о Джеймсе Бонде
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«В «Бонде» ему пришлось нелегко. Он не выглядел самым счастливым человеком, но в «Стеклянной луковице» всё было с точностью до наоборот. С ним было так весело, он улыбался и был счастлив, гораздо больше общался», — подчеркнул Батиста.

Актер работал с Крэйгом на съемках фильма «007: Спектр», Батиста признался, что во время работы над лентой актерский состав не очень часто взаимодействовал друг с другом. По словам звезды «Стражей Галактики», на съемках продолжения «Достать ножи» все было по-другому: артисты много времени проводили вместе. Батиста уточнил, что благодаря этому ему удалось лучше узнать Дэниела Крэйга. Он признался, что хотел бы обладать такими же талантами к перевоплощению, как и его коллега.

Ранее Netflix опубликовал официальный трейлер фильма «Достать ножи: Стеклянная луковица» с Дэниелом Крэйгом.

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