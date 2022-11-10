Дэвид Бартка признался в страданиях из-за сына и дочери

Актер, телеведущий и шеф-повар Дэвид Бартка признался в страданиях из-за сына Гидеона и дочери Харпер. Он рассказал в интервью E! Online, что не может смириться с тем, что дети становятся взрослыми.

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Ведущий шоу Celebrity Dish, сыгравший в сериале «Как я встретил вашу маму», называет взросление 12-летних близнецов настоящим горем. «Мне тяжело видеть, как они растут. Я понимаю, что моя миссия как отца вскоре может подойти к концу, но я позволяю им быть самими собой», — заявил он. Бартка отметил, что его никто и никогда не предупреждал как родителя, что однажды детей придется отпустить.

В интервью актер также вспомнил самые счастливые моменты с сыном и дочерью. Став отцом, он уволился с работы и отказался от всех съемок, чтобы посвятить себя семье.

И хотя Бартка отметил, что сын и дочь стали совсем взрослыми, он признал, что в чем-то они еще совсем дети: например, их приходится заставлять убираться. «Я чистюля и слежу за порядком. Дочь понимает это, но девочки взрослеют быстрее мальчиков. А сыну все время нужно напоминать о чистоте», — рассказал отец.