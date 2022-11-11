Почему Майя из "Приключений Электроника" не стала актрисой

Актриса Оксана Алексеева, известная по роли пионерки Майи Светловой в фильме «Приключения Электроника», не стала продолжать свой путь в киносфере.
Знаменитость после участия в советской ленте обладала всеми возможностями получить широкую известность в киноиндустрии. Однако она решила отказаться от карьеры актрисы, углубившись в экономику. Бывшая актриса даже сейчас не жалеет о своем выборе, передает «Киноафиша».
Юная звезда попала на съемки картины по случайному стечению обстоятельств. Изначально девочку Майю должна была сыграть Яна Поплавская, которая в итоге не исполнила эту роль. Алексееву стали узнавать после премьеры «Приключений Электроника». Ее хотели и дальше видеть в кино. Желания поклонников так и не сбылись.