Почему Майя из "Приключений Электроника" не стала актрисой

Актриса Оксана Алексеева, известная по роли пионерки Майи Светловой в фильме «Приключения Электроника», не стала продолжать свой путь в киносфере.

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Знаменитость после участия в советской ленте обладала всеми возможностями получить широкую известность в киноиндустрии. Однако она решила отказаться от карьеры актрисы, углубившись в экономику. Бывшая актриса даже сейчас не жалеет о своем выборе, передает «Киноафиша».