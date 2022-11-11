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1 час назад

Почему Майя из "Приключений Электроника" не стала актрисой

Слово и Дело

Актриса Оксана Алексеева, известная по роли пионерки Майи Светловой в фильме «Приключения Электроника», не стала продолжать свой путь в киносфере.

Почему Майя из "Приключений Электроника" не стала актрисой
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Знаменитость после участия в советской ленте обладала всеми возможностями получить широкую известность в киноиндустрии. Однако она решила отказаться от карьеры актрисы, углубившись в экономику. Бывшая актриса даже сейчас не жалеет о своем выборе, передает «Киноафиша».

Юная звезда попала на съемки картины по случайному стечению обстоятельств. Изначально девочку Майю должна была сыграть Яна Поплавская, которая в итоге не исполнила эту роль. Алексееву стали узнавать после премьеры «Приключений Электроника». Ее хотели и дальше видеть в кино. Желания поклонников так и не сбылись.

Актеры,Приключения Электроника,Оксана Алексеева,Яна Поплавская,
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