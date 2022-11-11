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1 час назад

«Служебный роман»: как актеры знаменитой комедии повторили судьбы своих героев

Нижегородская правда

Пьеса Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова «Сослуживцы» с успехом шла в театрах страны, и по ней решено было поставить телеспектакль. Но попытка оказалась не очень удачной, популярности телепостановка не снискала. Чего не скажешь о снятой уже самим Рязановым киноверсии пьесы «Служебный роман», которая на днях отметила своё 45-летие.

«Служебный роман»: как актеры повторили судьбы своих героев
Фото: Кадр из фильма "Служебный роман"Кадр из фильма "Служебный роман"

Своим успехом комедия безусловно обязана таланту режиссёра и блестящим актёрам. Причём все они знали, что такое служебный роман, не понаслышке.

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Мымра

Как вспоминал Эльдар Рязанов, именно Алису Фрейндлих он видел в роли Мымры. Даже проб проводить не собирался.…В невзрачную Мымру обаятельная Алиса Фрейндлих превращалась с азартом. Вместе с Рязановым они «облазили все костюмерные Мосфильма, выбирая самые гунявые платья, туфли и плащи». Мужеподобную походку героини актриса подсмотрела у начальственных тёток в реальной жизни.

Долго не могли подобрать очки, которые довершили бы образ. И тогда главный оператор Владимир Нахабцев позаимствовал очки в толстой роговой оправе у своего отца.

Сама Фрейндлих к этому времени уже была замужем за художественным руководителем театра Ленсовета Игорем Владимировым, с которым у неё случился как раз классический служебный роман.

Именно по приглашению Владимирова она перешла к нему в театр, где очень быстро стала примой. Как вспоминала сама Фрейндлих, её будущий муж был неотразим: голубые глаза, голубой костюм и голубая «Волга». Устоять было невозможно.

Ради новой примы Владимиров ушёл от жены – известной актрисы Зинаиды Шарко и 7 летнего сына. Как вспоминала сама Алиса Бруновна, у них с мужем были прекрасные отношения и успешный творческий тандем.

«Никаких мужских амбиций не было до той поры, пока их в нём не взрастила критика…» – вспоминала она.

Как рассказывала актриса, Владимирова стало задевать, что успех того или иного спектакля целиком приписывали ей, а его как создателя постановки просто обходили стороной. Ситуацию усугубляло и пристрастие Владимирова к алкоголю.

Однако после развода Фрейндлих ещё пять лет работала под руководством бывшего мужа, а потом перешла в БДТ.

Новосельцев

Конечно, приглашая Андрея Мягкова на роль Новосельцева, Рязанов рисковал. По сути, актёру предстояло сыграть тот же характер, что и в «Иронии судьбы» – мягкий, обаятельный интеллигент. Пришлось, как и в случае с Алисой Фрейндлих, отчаянно маскировать природное обаяние актёра.

В жизни самого Мягкова служебный роман сыграл очень значимую роль. Именно ему актёр обязан своим браком.

Поговаривали, что в студенческие годы у Мягкова был роман с Ириной Мирошниченко. Но потом в студии МХАТ, где он учился, появилась новая студентка, Анастасия Вознесенская. Студенческий роман перерос в служебный. И в «Современнике» они работали уже мужем и женой.

Самохвалов

Вообще-то Басилашвили должен был играть у Рязанова ещё Ипполита в «Иронии судьбы». Но у актёра умер отец, и пришлось срочно искать ему замену. А когда потребовался актёр на роль Самохвалова, Рязанов без колебаний выбрал Басилашвили.

На съёмки он приезжал из Ленинграда. Выглядел помятым и невыспавшимся. Гримёрам с костюмерами приходилось потрудиться, чтобы превратить замотанного актёра в лощёного героя. А элегантного Мягкова им приходилось превращать в помятого и потрёпанного Новосельцева. Говорят, Басилашвили даже предлагал Рязанову поменять их с Мягковым местами.

…Со своей первой женой Татьяной Дорониной Басилашвили, как и Андрей Мягков, познакомился, ещё будучи студентом. Их бурный роман завершился скоропалительной свадьбой и перерос в «служебный брак».Потом супруги вместе работали в Волгоградском театре, в питерском Ленсовете и, наконец, в знаменитом БДТ. Причём приглашение туда получила Доронина, а Басилашвили взяли как бы в нагрузку к жене.

Как вспоминал сам актёр, у его бывшей жены поначалу был мягкий характер и большой талант. Но потом характер начал меняться в худшую сторону.

«Наш брак длился восемь лет. Когда мы разошлись, я вдруг понял, что освободился от этого гнёта», – делился Басилашвили.

Спустя несколько лет после развода он женился на тележурналистке Галине Мшанской, с которой живёт до сих пор.

Верочка

В пьесе секретарша Калугиной – молодая длинноногая и практичная хищница. Ахеджакова под этот образ не подходила, и от прежней Верочки осталась только «законодательница мод». По первоначальному замыслу, у Верочки должен быть реальный муж, который несколько раз появлялся в кадре.

На эту роль режиссёр пригласил Михаила Светина. Но вызова на съёмки тот так и не дождался. А потом ему сообщили, что роль из сценария вымарали.

Правда, есть ещё версия, что мужа должен был играть Александр Фатюшин. И после сокращения его сюжетной линии он остался в картине лишь в паре эпизодов.

Что касается мужа самой актрисы, то первый раз им стал коллега по ТЮЗу, знаменитый актёр Валерий Носик. Так что первым браком и Ахеджакова обязана служебному роману. О причинах развода никто из них никогда не распространялся. Говорили, что Носик мечтал о ребёнке, а Лия становиться мамой не торопилась. Но Валерий Носик всегда отзывался о своей бывшей жене с теплотой.

Вторым мужем Ахеджаковой стал художник Борис Кочашвили, а более 20 лет назад она вышла замуж за известного фотожурналиста Владимира Персиянова.

Оленька

До «Служебного романа» Рязанов безуспешно пробовал Светлану Немоляеву на главные роли в «Гусарской балладе» и «Иронии судьбы». Но на роль Ольги Рыжовой он утвердил актрису без проб. Со «Служебного романа» началась её кинематографическая слава. Со служебного же романа началась и семейная жизнь актрисы.

Со своим будущим мужем Александром Лазаревым они вместе работали в Театре имени Маяковского. Поначалу не обращали друг на друга внимания. Но однажды на гастролях в Риге Александр проводил симпатичную коллегу на пляж. С тех пор всё и началось.

За их романом наблюдал весь театр. Но они тщательно скрывали отношения, даже после свадьбы старались их не афишировать. Эта семейная пара всегда считалась самой идеальной и постоянной в актёрской среде.

Шурочка

На роль неугомонной Шурочки пробовалась Римма Маркова, но сыграла её Людмила Иванова. Как и в случае с Верочкой, роль Шурочки пришлось сократить, вырезая из фильма уже готовые сцены.

По словам Людмилы Ивановой, свою героиню она лепила с себя. Актриса в ту пору была председателем месткома в «Современнике» и очень хорошо знала эту работу.

В жизни Людмилы Ивановой тоже был служебный роман.Актриса вела театральный кружок в одном из НИИ, где работал и её будущий муж, бард Валерий. Там они и познакомились.Вместе они прожили более 40 лет.

Режиссер

Во время работы над «Иронией судьбы» Рязанов познакомился с редактором Мосфильма Ниной Скуйбиной. Их тайный роман длился два года. Но буквально накануне серебряной свадьбы с первой женой Эльдар Рязанов всё-таки ушёл к Нине.

По словам друзей, она была бесконечно предана мужу. Жена близкого друга Рязанова Василия Катаняна (эта фамилия не раз прозвучит в его комедиях) Ирина вспоминала, что Нина ради него готова была на любые жертвы.

«Она ему подлинная раба», – утверждала Ирина.

Нина Скуйбина на долгие годы стала женой и музой Эльдара Рязанова.

…В своё время Рязанов признавался, что делал ставку в первую очередь на артистов: «Мне казалось, что такая талантливая компания непременно доставит удовольствие зрителям».

Как показало время, он не ошибся.

Ранее сайт Pravda-nn.ru рассказал, что в театре «Комедiя» состоялась премьера мюзикла «Служебный роман» композитора Кима Брейтбурга.

Актеры,Служебный роман,Валерий Носик,Василий Катанян,Александр Фатюшин,Ким Брейтбург,Анастасия Вознесенская,Галина Мшанская,Римма Маркова,Эмиль Брагинский,Михаил Светин,Владимир Нахабцев,Зинаида Шарко,Алиса Фрейндлих,Ирина Мирошниченко,Андрей Мягков,Людмила Иванова,Александр Лазарев,Татьяна Доронина,Игорь Владимиров,Эльдар Рязанов,
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