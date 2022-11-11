«Служебный роман»: как актеры повторили судьбы своих героев

Пьеса Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова «Сослуживцы» с успехом шла в театрах страны, и по ней решено было поставить телеспектакль. Но попытка оказалась не очень удачной, популярности телепостановка не снискала. Чего не скажешь о снятой уже самим Рязановым киноверсии пьесы «Служебный роман», которая на днях отметила своё 45-летие.

Фото: Кадр из фильма "Служебный роман" Кадр из фильма "Служебный роман"

Своим успехом комедия безусловно обязана таланту режиссёра и блестящим актёрам. Причём все они знали, что такое служебный роман, не понаслышке.

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Мымра

Как вспоминал Эльдар Рязанов, именно Алису Фрейндлих он видел в роли Мымры. Даже проб проводить не собирался.…В невзрачную Мымру обаятельная Алиса Фрейндлих превращалась с азартом. Вместе с Рязановым они «облазили все костюмерные Мосфильма, выбирая самые гунявые платья, туфли и плащи». Мужеподобную походку героини актриса подсмотрела у начальственных тёток в реальной жизни.

Долго не могли подобрать очки, которые довершили бы образ. И тогда главный оператор Владимир Нахабцев позаимствовал очки в толстой роговой оправе у своего отца.

Сама Фрейндлих к этому времени уже была замужем за художественным руководителем театра Ленсовета Игорем Владимировым, с которым у неё случился как раз классический служебный роман.

Именно по приглашению Владимирова она перешла к нему в театр, где очень быстро стала примой. Как вспоминала сама Фрейндлих, её будущий муж был неотразим: голубые глаза, голубой костюм и голубая «Волга». Устоять было невозможно.

Ради новой примы Владимиров ушёл от жены – известной актрисы Зинаиды Шарко и 7 летнего сына. Как вспоминала сама Алиса Бруновна, у них с мужем были прекрасные отношения и успешный творческий тандем.

«Никаких мужских амбиций не было до той поры, пока их в нём не взрастила критика…» – вспоминала она.

Как рассказывала актриса, Владимирова стало задевать, что успех того или иного спектакля целиком приписывали ей, а его как создателя постановки просто обходили стороной. Ситуацию усугубляло и пристрастие Владимирова к алкоголю.

Однако после развода Фрейндлих ещё пять лет работала под руководством бывшего мужа, а потом перешла в БДТ.

Новосельцев

Конечно, приглашая Андрея Мягкова на роль Новосельцева, Рязанов рисковал. По сути, актёру предстояло сыграть тот же характер, что и в «Иронии судьбы» – мягкий, обаятельный интеллигент. Пришлось, как и в случае с Алисой Фрейндлих, отчаянно маскировать природное обаяние актёра.

В жизни самого Мягкова служебный роман сыграл очень значимую роль. Именно ему актёр обязан своим браком.

Поговаривали, что в студенческие годы у Мягкова был роман с Ириной Мирошниченко. Но потом в студии МХАТ, где он учился, появилась новая студентка, Анастасия Вознесенская. Студенческий роман перерос в служебный. И в «Современнике» они работали уже мужем и женой.

Самохвалов

Вообще-то Басилашвили должен был играть у Рязанова ещё Ипполита в «Иронии судьбы». Но у актёра умер отец, и пришлось срочно искать ему замену. А когда потребовался актёр на роль Самохвалова, Рязанов без колебаний выбрал Басилашвили.

На съёмки он приезжал из Ленинграда. Выглядел помятым и невыспавшимся. Гримёрам с костюмерами приходилось потрудиться, чтобы превратить замотанного актёра в лощёного героя. А элегантного Мягкова им приходилось превращать в помятого и потрёпанного Новосельцева. Говорят, Басилашвили даже предлагал Рязанову поменять их с Мягковым местами.

…Со своей первой женой Татьяной Дорониной Басилашвили, как и Андрей Мягков, познакомился, ещё будучи студентом. Их бурный роман завершился скоропалительной свадьбой и перерос в «служебный брак».Потом супруги вместе работали в Волгоградском театре, в питерском Ленсовете и, наконец, в знаменитом БДТ. Причём приглашение туда получила Доронина, а Басилашвили взяли как бы в нагрузку к жене.

Как вспоминал сам актёр, у его бывшей жены поначалу был мягкий характер и большой талант. Но потом характер начал меняться в худшую сторону.

«Наш брак длился восемь лет. Когда мы разошлись, я вдруг понял, что освободился от этого гнёта», – делился Басилашвили.

Спустя несколько лет после развода он женился на тележурналистке Галине Мшанской, с которой живёт до сих пор.

Верочка

В пьесе секретарша Калугиной – молодая длинноногая и практичная хищница. Ахеджакова под этот образ не подходила, и от прежней Верочки осталась только «законодательница мод». По первоначальному замыслу, у Верочки должен быть реальный муж, который несколько раз появлялся в кадре.

На эту роль режиссёр пригласил Михаила Светина. Но вызова на съёмки тот так и не дождался. А потом ему сообщили, что роль из сценария вымарали.

Правда, есть ещё версия, что мужа должен был играть Александр Фатюшин. И после сокращения его сюжетной линии он остался в картине лишь в паре эпизодов.

Что касается мужа самой актрисы, то первый раз им стал коллега по ТЮЗу, знаменитый актёр Валерий Носик. Так что первым браком и Ахеджакова обязана служебному роману. О причинах развода никто из них никогда не распространялся. Говорили, что Носик мечтал о ребёнке, а Лия становиться мамой не торопилась. Но Валерий Носик всегда отзывался о своей бывшей жене с теплотой.

Вторым мужем Ахеджаковой стал художник Борис Кочашвили, а более 20 лет назад она вышла замуж за известного фотожурналиста Владимира Персиянова.

Оленька

До «Служебного романа» Рязанов безуспешно пробовал Светлану Немоляеву на главные роли в «Гусарской балладе» и «Иронии судьбы». Но на роль Ольги Рыжовой он утвердил актрису без проб. Со «Служебного романа» началась её кинематографическая слава. Со служебного же романа началась и семейная жизнь актрисы.

Со своим будущим мужем Александром Лазаревым они вместе работали в Театре имени Маяковского. Поначалу не обращали друг на друга внимания. Но однажды на гастролях в Риге Александр проводил симпатичную коллегу на пляж. С тех пор всё и началось.

За их романом наблюдал весь театр. Но они тщательно скрывали отношения, даже после свадьбы старались их не афишировать. Эта семейная пара всегда считалась самой идеальной и постоянной в актёрской среде.

Шурочка

На роль неугомонной Шурочки пробовалась Римма Маркова, но сыграла её Людмила Иванова. Как и в случае с Верочкой, роль Шурочки пришлось сократить, вырезая из фильма уже готовые сцены.

По словам Людмилы Ивановой, свою героиню она лепила с себя. Актриса в ту пору была председателем месткома в «Современнике» и очень хорошо знала эту работу.

В жизни Людмилы Ивановой тоже был служебный роман.Актриса вела театральный кружок в одном из НИИ, где работал и её будущий муж, бард Валерий. Там они и познакомились.Вместе они прожили более 40 лет.

Режиссер

Во время работы над «Иронией судьбы» Рязанов познакомился с редактором Мосфильма Ниной Скуйбиной. Их тайный роман длился два года. Но буквально накануне серебряной свадьбы с первой женой Эльдар Рязанов всё-таки ушёл к Нине.

По словам друзей, она была бесконечно предана мужу. Жена близкого друга Рязанова Василия Катаняна (эта фамилия не раз прозвучит в его комедиях) Ирина вспоминала, что Нина ради него готова была на любые жертвы.

«Она ему подлинная раба», – утверждала Ирина.

Нина Скуйбина на долгие годы стала женой и музой Эльдара Рязанова.

…В своё время Рязанов признавался, что делал ставку в первую очередь на артистов: «Мне казалось, что такая талантливая компания непременно доставит удовольствие зрителям».

Как показало время, он не ошибся.