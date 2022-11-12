Сильвестр Сталлоне рассказал подробности продолжения «Рэмбо»

Американский актер и режиссер Сильвестр Сталлоне сообщил детали новой части знаменитого боевика «Рэмбо».
Продолжение истории героя войны во Вьетнаме в данный момент обсуждается продюсерами и актером. Сталлоне поделился, что хочет увидеть приквел картины. В нем можно рассказать о событиях, предшествующих первой части.
«Мне хотелось сделать из этого нечто вроде документального фильма Кена Бернса о Вьетнаме, куда вы забрасываете молодого Рэмбо, общительного парня, капитана футбольной команды, а затем наблюдаете, как он становится тем самым Рэмбо», — цитирует звезду издание The Hollywood Reporter.
По словам артиста, создатели рассматривают другой вариант продолжения рассказа о Рэмбо. В сиквеле знаменитость передаст свои полномочия ведущего актера новому герою. Первый фильм со Сталлоне вышел в 1982 году и получил множество положительных отзывов.