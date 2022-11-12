Сильвестр Сталлоне рассказал подробности продолжения «Рэмбо»

«Мне хотелось сделать из этого нечто вроде документального фильма Кена Бернса о Вьетнаме, куда вы забрасываете молодого Рэмбо, общительного парня, капитана футбольной команды, а затем наблюдаете, как он становится тем самым Рэмбо», — цитирует звезду издание The Hollywood Reporter.