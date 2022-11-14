Каким стал звезда сериала 2000-х «Солдаты» Кузьма Соколов

В начале 2000-х годов российская зрительская аудитория, затаив дыхание, ожидала у экранов телевизоров появление следующей серии популярного в то время сериала «Солдаты» . Именно данный многосерийный фильм прославил актера Ивана Моховикова , который исполнил в проекте одну из ключевых ролей — новобранца Кузьму Соколова. Об этом написал информационный портал CT news.

Иван Моховиков наряду со многими другими известными артистами стал частью данного телешоу от самого начала и до конца. В свои 25 лет он впервые оказался на съемках и задержался в проекте на все семнадцать сезонов. По окончании сериала артист начал получать и другие роли и даже обзавелся званием универсального актера. Однако данное определение Моховикову не совсем по душе.