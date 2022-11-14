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49 минут назад

Скончался актер из фильма "Раба любви" Александр Сайко

Газета.Ru

Актер Александр Сайко скончался в возрасте 73 лет. Об этом сообщает rg.ru.

Скончался актер из фильма "Раба любви" Александр Сайко
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Артист умер 13 ноября. Причина смерти неизвестна. Дата и место прощания не сообщались. Кинодебют Сайко состоялся в 1973 году в фильме "Московские каникулы". Однако наибольшую известность он получил после фильма режиссера Никиты Михалкова "Раба любви", где исполнил эпизодическую роль.

В фильмографии актера более 20 работ. Среди них такие проекты, как "Скорый "Москва-Россия", "Ученик лекаря", "Умирать не страшно", "Черная метка", "Борис Годунов".

Актеры,Ученик лекаря,Раба любви,Александр Сайко,Борис Годунов,Никита Михалков,
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