Скончался актер из фильма "Раба любви" Александр Сайко

Актер Александр Сайко скончался в возрасте 73 лет. Об этом сообщает rg.ru.
Артист умер 13 ноября. Причина смерти неизвестна. Дата и место прощания не сообщались. Кинодебют Сайко состоялся в 1973 году в фильме "Московские каникулы". Однако наибольшую известность он получил после фильма режиссера Никиты Михалкова "Раба любви", где исполнил эпизодическую роль.
В фильмографии актера более 20 работ. Среди них такие проекты, как "Скорый "Москва-Россия", "Ученик лекаря", "Умирать не страшно", "Черная метка", "Борис Годунов".