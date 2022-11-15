Марк Богатырев: «Мы с Таней друг другу не мешаем»

Марк Богатырев проснулся знаменитым после выхода на телеэкраны сериала «Кухня», хотя до этого успел сняться в добром десятке картин (и кое-где даже в главных ролях).

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После этого были новые ленты и новые роли. А зрители все не могут забыть его повара. Может быть, зря?

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- Марк, некоторые считают, что «Кухня» - ваш звездный час. Согласны?

- А мне кажется, у меня сейчас звездный час. Сын родился, я стал папой. (Улыбается.) Конечно, это в хорошем смысле тебя меняет: делает ответственным, более вдумчивым. И в этот момент ты точно становишься взрослее. Как мне кажется, я в этом отношении вырос, стал для себя понимать какие-то новые вещи.

- Какие, например?

- Например, что с твоим ребенком у тебя может выстраиваться какая-то тонкая неведомая для тебя связь - радость, любовь, которую ты не знал до этого. С этой точки зрения все это очень ценно - то новое, что пришло в мою жизнь.

- Что самое главное хотите дать сыну?

- Мне бы очень хотелось, чтобы он обладал открытостью к миру, чтобы был легок для того, чтобы открывать для себя какие-то новые вещи, которые его развивают, которые его радуют. Чтобы был внимательным и добрым к людям. Чтобы занимался любимым делом и был счастливым человеком.

- Ваша супруга Татьяна Арнтгольц тоже актриса. Сложно, когда в семье два актера?

- Мне кажется, что это очень индивидуально. Я думаю, в нашей семье мы друг другу точно не мешаем, а, наоборот, подвигаем друг друга к новым работам, к каким-то достижениям. Мы успеваем и родителями побыть, и поработать. При этом у нас в семье нет творческого соревнования. Есть, конечно, свои какие-то трудности, нюансы, как и у каждой семьи. Но мы стараемся с честью их проходить вместе.

- Идеальный день для вас какой? Каким должен быть?

- Я очень люблю дни, когда можно спокойно заниматься своими делами, какими-то простыми вещами, например, гулять в лесу с Данилой, с собакой. Когда можно куда-то съездить. То есть практически все, что касается семейных дел.

- А что сейчас по поводу работы?

- На днях закончил съемки в фильме «На солнце вдоль рядов кукурузы». Это история летчика, который смог посадить самолет в поле, и все пассажиры остались живы (фильм основан на реальных событиях, когда пилот Дамир Юсупов в августе 2019 года сумел при отказе двух двигателей посадить самолет «Уральских авиалиний» и таким образом спас жизни 233 человек. - Ред.). Мне кажется, что это хороший, интересный проект.

- А чего бы вам хотелось в идеале? Каких ролей, проектов?

- Хочется попробовать себя, конечно, в разных жанрах, разных направлениях. Как мне кажется, киноиндустрия позволяет это сделать. Я смотрю по тому, что сейчас выходит: и мистические истории, и страшилки, и детские сказки... Наша индустрия начала раскачиваться в сторону необычных сценариев, и это приятно.

- А вас не удивляет, что до сих пор задают вопросы про сериал «Кухня»? Ведь уже столько времени прошло...

- Я с большой любовью отношусь к этому проекту - он стал народным, любимым сериалом. И я понимаю почему. Поэтому я воспринимаю это нормально и стараюсь отвечать на такие вопросы. Но мне, конечно, хочется идти дальше - хочется, чтобы и другие сериалы фигурировали в вопросах журналистов.

- Знаю, что в последнее время вы любите путешествовать по России. Где понравилось больше всего?

- Из мест, которые меня потрясли и в которые я возвращаюсь, это Алтай. Меня он все время манит. Там прекрасная природа, и хочется туда поехать снова... Мне понравились озеро Байкал и все, что рядом с ним. Я бы, конечно, еще с удовольствием съездил на Камчатку. Когда открываю новые места - еще лучше понимаю, какая у нас огромная страна, какая она красивая и разнообразная.

- А каким вы видите себя через 10 лет?