Эмили Блант хочет играть в кино только слабых женщин

«Некоторые сценарии, что мне дают, я даже не читаю. Просто спрашиваю, какой будет моя героиня. Когда узнаю, что она снова будет спасать весь мир и давать фору мужчинам, я начинаю закатывать глаза», - рассказывает актриса.