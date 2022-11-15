Эмили Блант хочет играть в кино только слабых женщин

Артистка устала от ролей супергеройских дам на экране.
Известная актриса Эмили Блант («Грань будущего», «Дьявол носит Prada») за свою карьеру сыграла немало персонажей, которым дорогу лучше не переходить.
По словам знаменитости, такие образы ей уже наскучили, хотя режиссеры и продюсеры обращаются к ней по большей части именно с такими предложениями.
«Некоторые сценарии, что мне дают, я даже не читаю. Просто спрашиваю, какой будет моя героиня. Когда узнаю, что она снова будет спасать весь мир и давать фору мужчинам, я начинаю закатывать глаза», - рассказывает актриса.
Знаменитость призналась, что ее стойкие, решительные и сильные героини уже порядком ей надоели.
«Хочется быть мягкой, тихой и где-то даже беззащитной, чтобы рядом с тобой непременно появлялся тот, кому и положено спасать этот мир, а заодно и всех женщин на свете», - поясняет артистка.