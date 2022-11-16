Как худели актрисы в СССР

У Любови Орловой, Элины Быстрицкой и других легендарных актрис были свои секреты поддержания стройности

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Стройные, изящные, очень красивые — актрисы из советского кино восхищали миллионы людей. У каждой из этих знаменитостей были свои секреты поддержания спортивной фигуры, когда фитнес клубов и модных диет еще не существовало.

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Наталья Варлей

Звезда «Кавказской пленницы» стала эталоном женской красоты для целого поколения, еще в молодости она вывела идеальную формулу питания, которая помогала ей отлично выглядеть на протяжении всей жизни.

Наталья ест пять раз в день маленькими порциями, а основа рациона артистки — курица, овощи, фрукты, зелень, рыба. Если же нужно быстро избавится от пары килограмм, Варлей садилась на весьма жесткую диету в течение 12 дней: по три дня она ела только кефир, вареную курицу, зеленые яблоки, нежирный сыр и красное вино.

Эдита Пьеха

Эдита Станиславовна не придерживается специальных диет, считая, что нет вредных продуктов и полезных, но ест строго по расписанию. Порции певицы не более 200 грамм, а еще артистка не сочетает белки и углеводы, придерживаясь принципов здорового питания. Иногда исполнительница устраивает разгрузочные дни, в которые ест только яблоки, арбузы или пьет кефир.

Любовь Орлова

Любимицы советских экранов всегда выглядела восхитительно. Чтобы не набирать лишние килограммы, знаменитость придерживалась строгих принципов питания. Она начинала утро со стакана теплой воды с лимоном, съедала два яйца, на обед готовила нежирное мясо и салат из свежих овощей. От ужина артистка отказывалась, а еще дважды в неделю устраивала разгрузочные дни.

Наталья Гундарева

Обаятельная актриса никогда не морила себя голодом, но за фигурой все же следила. Лишь в конце 90-х Наталья неожиданно решила, что она слишком полная. Худеть она решила с помощью китайских таблеток. Эта история закончилась печально: из-за недостатка питательных веществ Наталья столкнулась с нарушением кровообращения мозга, а через четыре года, так и не оправившись после болезни, скончалась.

Элина Быстрицкая