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1 час назад

Эми Адамс хотела бы вновь стать девушкой Супермена в исполнении Генри Кавилла

Чемпионат.comиещё 1

Эми Адамс, которая сыграла возлюбленную Супермена Лоис Лейн в «Человеке из стали» и других фильмах DC, хочет вернуться к героине. Этим желанием она поделилась с журналистами Variety вскоре после того, как стало известно о возвращении Генри Кавилла киновселенную DC.

Эми Адамс хотела бы вновь стать девушкой Супермена
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Эми очень рада за Генри Кавилла. Она считает его «замечательным Суперменом». При этом она не знает, вернётся ли к Лоис Лейн в новых фильмах о Супермене — представители Warner Bros. пока с ней не связывались. По её словам, она не будет против, если Лейн дадут другой актрисе.

Будет отлично, если роль Лоис вновь доверят мне. Но если её отдадут кому-то другому, то ничего страшного. Лейн в прошлом исполняли так много замечательных актрис, поэтому я поддерживаю любое направление, в котором пойдёт Warner Bros.

Пока конкретных планов о будущем Супермена в исполнении Генри Кавилла известно очень мало. Сейчас Warner Bros. принимает предложения от сценаристов для продолжения «Супермена». Сам Кавилл рад вернуться в DC, а нвоого куратора комиксовой киновселенной Джеймса Ганна он считает крайне талантливым человеком.

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