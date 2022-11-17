Эми Адамс хотела бы вновь стать девушкой Супермена

Эми Адамс, которая сыграла возлюбленную Супермена Лоис Лейн в «Человеке из стали» и других фильмах DC, хочет вернуться к героине. Этим желанием она поделилась с журналистами Variety вскоре после того, как стало известно о возвращении Генри Кавилла киновселенную DC.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Эми очень рада за Генри Кавилла. Она считает его «замечательным Суперменом». При этом она не знает, вернётся ли к Лоис Лейн в новых фильмах о Супермене — представители Warner Bros. пока с ней не связывались. По её словам, она не будет против, если Лейн дадут другой актрисе.

Будет отлично, если роль Лоис вновь доверят мне. Но если её отдадут кому-то другому, то ничего страшного. Лейн в прошлом исполняли так много замечательных актрис, поэтому я поддерживаю любое направление, в котором пойдёт Warner Bros.