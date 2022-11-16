Джим Керри отреагировал на российские санкции

Актер Джим Керри в своем Twitter пошутил про запрет России на въезд в страну.
«Боюсь, случилось самое худшее. Нам запретили въезд в Россию … но проблемы 100 канадцев в этом сумасшедшем мире — пустяки! У нас всегда будет Париж», — пошутил Керри.
Так он ответил на ироничные слова писательницы Маргарет Этвуд, которая также попала в санкционный список России. Она пошутила, что они с Керри запланировали «озорной отдых в Москве» на ближайшие выходные, однако вместо этого, написала Этвуд, им придется отправиться в Киев.
Накануне МИД России объявил о внесении актера Джима Керри наряду с 99 другими гражданами Канады в санкционный список, в соответствии с которым ему запрещен въезд в страну. Отмечается, что санкции носят ответный характер и связаны с введением Канадой персональных санкций в отношении граждан РФ.