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3 часа назад

Актер Джим Керри отреагировал на российские санкции

Газета.Ruиещё 2

Актер Джим Керри в своем Twitter пошутил про запрет России на въезд в страну.

Джим Керри отреагировал на российские санкции
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Боюсь, случилось самое худшее. Нам запретили въезд в Россию … но проблемы 100 канадцев в этом сумасшедшем мире — пустяки! У нас всегда будет Париж», — пошутил Керри.

Так он ответил на ироничные слова писательницы Маргарет Этвуд, которая также попала в санкционный список России. Она пошутила, что они с Керри запланировали «озорной отдых в Москве» на ближайшие выходные, однако вместо этого, написала Этвуд, им придется отправиться в Киев.

Накануне МИД России объявил о внесении актера Джима Керри наряду с 99 другими гражданами Канады в санкционный список, в соответствии с которым ему запрещен въезд в страну. Отмечается, что санкции носят ответный характер и связаны с введением Канадой персональных санкций в отношении граждан РФ.

Актеры,Маргарет Этвуд,Джим Керри,МИД России,
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