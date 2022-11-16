Дружинин рассказал о влиянии роли Васечкина на его судьбу

Заслуженный артист Российской Федерации, хореограф, судья шоу "Танцы" и "Танцуют все!" Егор Дружинин рассказал, как роль в фильме "Приключения Петрова и Васечкина" повлияла на его судьбу. Подробностями он поделился в беседе с "Народными новостями".
Так, по словам Дружинина, роль Васечкина не принесла ему моментальной популярности и богатства:
"То, что в далеком 1983 году картину один раз показали по одному из трех ТВ каналов, существовавших в СССР, никак на мою жизнь не повлияло. Позже кино стало очень популярным. Я это знал, но на себе особо не ощущал".
Он также отметил, что картина не помогла ему "заработать миллионы":
"У моих дверей не дежурили поклонницы, личный водитель не возил меня в школу на «Чайке», или «Волге», и мы с мамой и папой, благодаря моим киноуспехам, не перебрались в отдельную квартиру из коммуналки".