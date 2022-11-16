Звезда «Бригады» заявил о невозможности равноправия

Звезда сериалов «Бригада» и «Девушки с Макаровым» Павел Майков заявил, что идея равноправия мужчин и женщин прекрасна, но в реальности недостижима. Причина, по его словам, в том, что с мужчинами сложно договориться, пишет издание Starhit.

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Майков рассказал, что не поддерживает концепцию патриархата как формы социальной организации общества, и даже назвал себя феминистом. Актер утверждает, что всецело разделяет идеи о равенстве полов, но в то же время уверен в невозможности их реализации. «Прожив свои 47 лет, я понял, что мир не сможет быть гендерно эквивалентен. Женщины с мужчинами не договорятся, мужики не дадут. Мужики — это же злобные твари», — объяснил он.