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35 минут назад

Что стало с актрисой, сыгравшей Софью в "Гардемаринах"

Мира Маркина

Исполнив роль возлюбленной Алеши Корсака Софьи в фильме "Гардемарины, вперед!", Ольга Машная проснулась знаменитой. Однако именно образ Софьи, прославивший актрису на всю страну, впоследствии сыграл с ней злую шутку.

Что стало с актрисой, сыгравшей Софью в "Гардемаринах"
Фото: Кадр из фильма "Гардемарины, вперед!"Кадр из фильма "Гардемарины, вперед!"

Подробнее о том, как сложилась жизнь Машной после "Гардемаринов" – в материале "Рамблера".

Актерская карьера Ольги не закончилась на фильме "Гардемарины, вперед!" – режиссеры активно приглашали ее в свои проекты, но ни одна из последующих картин не могла перебить успех фильма Светланы Дружининой.

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Неудивительно, что когда стартовали съемки фильма "Виват, гардемарины" Машная согласилась принять в них участие. В тот же год она вышла замуж во второй раз (в первый брак Ольга вступила в 19 лет, но он распался через четыре года). Новым избранником Ольги стал Алексей Тарасов, актриса подарила ему сына, но и этот союз не смог существовать "долго и счастливо". Вскоре Тарасов эмигрировал из России, оставив жену и ребенка.

В актерской карьере для Машной тоже началась черная полоса. В течение 15 лет она исполняла лишь эпизодические роли. В 2012 году артистке удалось засветиться в сериале "Склифосовский", а спустя год в многосерийной картине "Обнимая небо".

Кадр из шоу "Наедине со всеми"

В 2018 году стартовали съемки картины "Гардемарины 1787. Мир" – в этом фильме любимые герои зрителей должны появиться уже в преклонном возрасте. Машная также исполнит роль Софьи. Премьера фильма запланирована на 2023 год.

Сейчас Ольге 58 лет. Она по-прежнему играет в театре, а также нередко появляется в популярных телешоу.

Актеры,Склифосовский,Наталья Богунова,Ольга Машная,Алексей Тарасов,Светлана Дружинина,
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