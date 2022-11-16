Что стало со звездой "Большой перемены" Натальей Богуновой

Актерская карьера Натальи Богуновой началась в 11 лет, когда она сыграла в картине "Вступление". Спустя годы актриса снялась в "Большой перемене", после чего прославилась на всю страну. Однако в дальнейшем ее судьба складывалась отнюдь не так радужно. Подробнее о том, что стало с Богуновой – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Большая перемена" Кадр из фильма "Большая перемена"

В юности Наталья поступила во ВГИК, где встретила своего будущего мужа режиссера Александра Стефановича. Едва окончив ВГИК, белокурая девушка попалась на глаза Алексею Кореневу, который и пригласил ее сняться в "Большой перемене". Наталья исполнила роль добродушной учительницы, которая была замужем за своим учеником. После выхода фильма на экраны Богунова проснулась знаменитой.

Но успех был недолгим. Она получила главную роль в сказке "Умные вещи", но зрители ее не оценили, а после режиссеры предлагали артистке только эпизодические роли. Вдобавок к этому в конце 70-х у актрисы диагностировали шизофрению. Из-за болезни Наталья нередко находилась в клинике для душевнобольных, и спустя какое-то время она развелась с мужем.

В конце 80-х Богунова покинула театр, а ее последним фильмом стала картина "Бег по солнечной стороне" (1992), где Наталья сыграла начальницу почты. Больше к актерской карьере Богунова не возвращалась.

В 2011 году жизнь бывшей звезды омрачил еще один удар – ее мать выпала из окна собственной квартиры. Несчастный случай не лучшим образом сказался на душевном здоровье Натальи. Вдобавок к этому появились данные, что за женщиной охотятся какие-то люди, которые хотят отнять у нее недвижимость.