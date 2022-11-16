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3 часа назад

Что стало со звездой "Большой перемены" Натальей Богуновой

Мира Маркина

Актерская карьера Натальи Богуновой началась в 11 лет, когда она сыграла в картине "Вступление". Спустя годы актриса снялась в "Большой перемене", после чего прославилась на всю страну. Однако в дальнейшем ее судьба складывалась отнюдь не так радужно. Подробнее о том, что стало с Богуновой – в материале "Рамблера".

Что стало со звездой "Большой перемены" Натальей Богуновой
Фото: Кадр из фильма "Большая перемена"Кадр из фильма "Большая перемена"

В юности Наталья поступила во ВГИК, где встретила своего будущего мужа режиссера Александра Стефановича. Едва окончив ВГИК, белокурая девушка попалась на глаза Алексею Кореневу, который и пригласил ее сняться в "Большой перемене". Наталья исполнила роль добродушной учительницы, которая была замужем за своим учеником. После выхода фильма на экраны Богунова проснулась знаменитой.

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Но успех был недолгим. Она получила главную роль в сказке "Умные вещи", но зрители ее не оценили, а после режиссеры предлагали артистке только эпизодические роли. Вдобавок к этому в конце 70-х у актрисы диагностировали шизофрению. Из-за болезни Наталья нередко находилась в клинике для душевнобольных, и спустя какое-то время она развелась с мужем.

В конце 80-х Богунова покинула театр, а ее последним фильмом стала картина "Бег по солнечной стороне" (1992), где Наталья сыграла начальницу почты. Больше к актерской карьере Богунова не возвращалась.

В 2011 году жизнь бывшей звезды омрачил еще один удар – ее мать выпала из окна собственной квартиры. Несчастный случай не лучшим образом сказался на душевном здоровье Натальи. Вдобавок к этому появились данные, что за женщиной охотятся какие-то люди, которые хотят отнять у нее недвижимость.

Богунова ушла из жизни в августе 2013 года во время отдыха на Крите. Наталья не жаловалась на здоровье, но в один из дней ей резко стало плохо. Сотрудники отеля вызвали скорую помощь, и спустя несколько часов Богунова умерла в больнице. Причиной смерти стал сердечный приступ. Ей было 65 лет.

Актеры,Наталья Богунова,Инга Ильм,Алексей Коренев,
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