Режиссер рассказал, почему Орейро согласилась сняться в российском фильме

«У нас очень хороший сценарий и очень опытные продюсеры, поэтому, наверное, удалось получить согласие Наталии на съемки в картине», — поделился постановщик. Также в фильме появятся Риналь Мухаметов, Дмитрий Назаров и Надежда Михалкова.