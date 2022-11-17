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3 часа назад

Режиссер Кузин рассказал, что Наталия Орейро согласилась сняться в российском фильме из-за "очень хорошего сценария"

Газета.Ru

Режиссер фильма «Письмо Деду Морозу» Кирилл Кузин в беседе с изданием «Абзац» рассказал, почему актриса Наталия Орейро согласилась сняться в его проекте.

Режиссер рассказал, почему Орейро согласилась сняться в российском фильме
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«У нас очень хороший сценарий и очень опытные продюсеры, поэтому, наверное, удалось получить согласие Наталии на съемки в картине», — поделился постановщик. Также в фильме появятся Риналь Мухаметов, Дмитрий Назаров и Надежда Михалкова.

Съемки «Письма Деду Морозу» начнутся в этом месяце. Релиз фильма намечен на 2024 год.

О том, что аргентинская актриса и певица Наталия Орейро примет участие в российском новогоднем фильме «Письмо Деду Морозу», стало известно 14 ноября.

Кирилл Кузин,Риналь Мухаметов,Наталия Орейро,Надежда Михалкова,Дмитрий Назаров,
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