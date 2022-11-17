Режиссер рассказал, почему Орейро согласилась сняться в российском фильме

Режиссер фильма «Письмо Деду Морозу» Кирилл Кузин в беседе с изданием «Абзац» рассказал, почему актриса Наталия Орейро согласилась сняться в его проекте.
«У нас очень хороший сценарий и очень опытные продюсеры, поэтому, наверное, удалось получить согласие Наталии на съемки в картине», — поделился постановщик. Также в фильме появятся Риналь Мухаметов, Дмитрий Назаров и Надежда Михалкова.
Съемки «Письма Деду Морозу» начнутся в этом месяце. Релиз фильма намечен на 2024 год.
О том, что аргентинская актриса и певица Наталия Орейро примет участие в российском новогоднем фильме «Письмо Деду Морозу», стало известно 14 ноября.