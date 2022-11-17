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2 часа назад

Как сейчас выглядит Кэтрин Зета-Джонс: актриса впервые за долгое время вышла в свет

Super.ru

Британская актриса на какое-то время пропала с радаров: оценки последних фильмов, в которых снималась Кэтрин Зета-Джонс, оставляют желать лучшего. Но, кажется, судьба снова улыбнулась звезде «Легенды Зорро»: 53-летняя актриса сыграла зловещую мамочку семейства Аддамс Мортишу в новом сериале Netflix. К слову, сама Кэтрин любовью к вспышкам фотокамер и пристальному вниманию не славится, поэтому ее появление на премьере произвело фурор.

Как сейчас выглядит Кэтрин Зета-Джонс
Фото: Super.ruSuper.ru

На красной дорожке Кэтрин появилась в белом платье в пол от Toni Maticevski с фантазийными плечами. Задумка стилистов удалась: не смотреть на декольте актрисы просто невозможно. Такой фасон точно оценила бы сама Мортиша Аддамс. Наряд не только еще раз напомнил всем, какую роль исполнила Кэтрин, но и подчеркнул ее подтянутую фигуру. Изящным дополнением образа стал сдержанный акцент на руках: ненавязчивый маникюр и массивные кольца с камнями.

Актриса счастлива в браке с Майклом Дугласом. У пары двое детей: 22-летний сын Дилан и 19-летняя дочь Кэрис. Мама взрослых детей наслаждается своим возрастом и не пытается выглядеть юной школьницей: благородство ей точно к лицу.

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