Кевин Спейси: из любимца Голливуда в звезду секс-скандалов

Сразу семь новых обвинений в сексуальных домогательствах выдвинули против голливудского актера Кевина Спейси. Звезду фильмов «Жизнь Дэвида Гейла» и «Красота по-американски» подозревают в нескольких случаях «вовлечения человека в сексуальную активность без его разрешения». Эти действия были совершены в отношении одного мужчины в период с 2001 по 2004 год, утверждают в прокуратуре Великобритании.

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Громкие иски подают против обладателя двух «Оскаров» уже не в первый раз. Все началось в 2017 году, когда в Голливуде разгорелись скандалы вокруг Харви Вайнштейна и зародилось массовое движение #MeToo. Многие известные персоны и звезды шоу-бизнеса получили обвинения в сексуальных домогательствах и подверглись общественному осуждению. В их числе оказался и Кевин Спейси. Тогда один из актеров публично заявил о том, что оскаровский лауреат, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пытался его совратить. Сразу после этого на голову знаменитости посыпались десятки других похожих претензий со стороны бывших коллег.

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В ответ на них артист был вынужден признать свою нетрадиционную сексуальную ориентацию, а вот вину по всем предъявленным ему эпизодам твердо отрицал. «Я имею право на справедливое судебное разбирательство и невиновен, пока не будет доказано обратное. Я буду защищаться от этих обвинений, по которым, я уверен, докажут мою невиновность», – говорил Спейси.

В итоге из всех неприятных историй, связанных с именем звезды, до суда дошло лишь единственное дело. Оно было закрыто в 2019 году в связи с противоречивыми показаниями истца. Однако несколько лет судебных тяжб и неприглядные подробности громких статей в прессе привели к настоящему краху карьеры одного из самых успешных американских актеров. С Кевином Спейси отказался сотрудничать телеканал Netflix, снимавший его в главной роли своего сериального хита «Карточный домик». Создатели шоу даже смогли добиться от артиста возмещения многомиллионной компенсации из-за расторжения контракта. Тогда же были вырезаны и пересняты все сцены с участием Спейси в других проектах.

Новые обвинения в адрес голливудского любимца, прозвучавшие из Лондона, ставят под удар его долгожданное возвращение на экраны. Весной кинематографисты объявили о том, что сейчас актер снимается в одной из главных ролей в исторической драме о хане Батые. Однако как скажутся очередные судебные разбирательства с участием Спейси на выходе фильма, пока неизвестно.

История показывает: из подобных ситуаций выйти сухим из воды и вернуть себе честное имя удается далеко не всем. К примеру, прославленного Романа Полански уже 45 лет преследуют по обвинению в сексуальных связях с несовершеннолетней. Из-за этого режиссер не может вернуться в США и работать в Голливуде. На протяжении нескольких лет длятся тяжбы и у звезды футбола Криштиану Роналду с бывшей моделью, заявившей об изнасиловании. Девушка пытается отсудить у спортсмена около 79 миллионов долларов.