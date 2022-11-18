Марина Зудина: "Для меня важно сказать в кадре своему ребенку, что я его люблю"

Научно-фантастический сериал "Суперпозиция" идет с 10 ноября сразу на нескольких крупных российских онлайн-платформах — Wink, "Иви", Okko и Premier. История "Суперпозиции" посвящена студенту-физику и программисту в исполнении Павла Табакова, который во время поисков своего отца — профессора квантовой механики — случайно открывает для себя существование параллельных миров. Роль матери, которую герой встречает в альтернативных вселенных, исполнила актриса Марина Зудина — мама Табакова в реальной жизни. После премьеры сериала актриса рассказала в интервью ТАСС о своем отношении к фантастике, о работе с сыном на съемочной площадке и о том, как творчество помогает справляться с трудностями в самые сложные времена.

Фото: ТАСС ТАСС

— Марина Вячеславовна, в последнее время вас все чаще можно увидеть в сериалах. В вашей фильмографии и "Хорошая жена", и "Волк", и "Содержанки". Теперь к ним прибавилась "Суперпозиция". Где вам комфортнее всего как актрисе — в многосерийных проектах или полном метре? Или сцена театра в первую очередь?

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— Комфортнее всего рядом с талантливыми людьми. И чем больше таких людей, тем лучше. А уж где эти люди со мной — на съемочной площадке полного метра, сериала или это будет театральная сцена — не имеет значения. Значение имеет лишь команда, с которой я работаю. В "Суперпозиции" у меня буквально несколько сцен, поэтому трудно назвать этот сериал проектом, где я бы могла в полной мере ощутить весь творческий процесс. Я бы сказала, что это был в большей степени процесс рабочий. Но, насколько я понимаю, создатели не исключают продолжения сериала.

— В России сериалы в жанре научной фантастики — малоисследованная ниша. Чем вас привлекла эта история и что должно быть в проекте, чтобы он вас зацепил?

— Если говорить об этом проекте, то мое доверие основывалось на том, что мой сын Павел достаточно тщательно выбирает материал, с которым работает. Кроме того, вторая главная роль в сериале — у Константина Лавроненко, с которым я выпускала спектакль и с которым мы в это время снимались в продолжении "Содержанок". В этом проекте есть несколько сцен, которые были мне интересны с точки зрения отношений матери и сына. Одна из них, связанная с главным героем и его родителями, — это в целом та сцена, из-за которой я согласилась участвовать в проекте. Когда ты в кадре можешь сказать своему ребенку "Я тебя люблю" — это действительно важно и значимо, ты понимаешь, про что играешь.

— Вы ведь уже не первый раз играете с Павлом экранных маму и сына. Надеюсь, мы все же увидим ваш семейный кинотандем и в "Ампир V".

— Да, я на это тоже надеюсь.

— Но в "Суперпозиции" отношения главного героя с родителями непростые. Без спойлеров, скажу лишь только, что его встречу с мамой я отнесла пока что к самым трогательным моментам первых серий. Проще ли вам работать с учетом того, что вы столь близкие друг другу люди, или это усложняет задачу?

— Не могу сказать, что усложняет, но и что облегчает — тоже не скажу. Наши отношения с Павлом на площадке приобретают совершенно иной характер. Наверное, требовательности друг к другу становится больше. Но, опять-таки, это просто из-за того, что ты болеешь не только за свой результат, но и за то, что делает в кадре твой близкий человек. У нас в целом не было больших совместных объемов работы на проекте, но у меня с сыном очень хорошие отношения, мы достаточно деликатны и корректны, с большим количеством советов друг к другу не лезем. Думаю, у нас и дальше бы все сложилось.

— А хотели бы сыграть с Павлом в одном фильме или сериале героев, не связанных родственными узами?

— Да, конечно. Мне вообще интересно не разово встречаться в кино. Когда ты уже с кем-то сработался, это всегда добавляет знаний об этом человеке. У нас с Пашей похожа актерская природа, мы хорошо друг друга чувствуем, поэтому работать с ним интересно. Мы с сыном трезво оцениваем друг друга и требовательны по отношению друг к другу. Я считаю, что это тоже хорошо.

— Младшая дочь Мария планирует продолжать актерскую династию?

— Знаете, я бы хотела, чтобы она сама свой выбор сделала. По сути, это же то, чем ты будешь дальше всю жизнь заниматься. Для меня это очень деликатная тема, поэтому я даже не хочу забегать вперед.

— "Суперпозиция" в нынешнее непростое по всем меркам время кажется неплохим средством, чтобы немного убежать от реальности. Что вам помогает держаться на плаву?

— Мне кажется, для женщины это семья в первую очередь. Кроме того, я занимаюсь творчеством, для меня это все-таки не просто работа. Творческим людям, как мне кажется, в наше сложное время чуть легче. Ты в творчестве какую-никакую, но положительную энергию черпаешь, ведь это все про созидание, а не про разрушение. Любой творческий процесс — это создание чего-то, и оно всегда противостоит всем другим процессам.

— Марина Вячеславовна, даже немного завидую этой особенности вашей профессии. Моя трудовая деятельность в этом плане расслабляться не позволяет.

— Я это очень понимаю. Если у меня есть возможность абстрагироваться хотя бы иногда от какой-то новостной информации, то людям, которые более плотно связаны с тем, что происходит вокруг, особенно работающим в информационной среде, гораздо сложнее переключаться. Затрагивая сложившуюся ситуацию, я еще очень огорчена тем фактом, что только-только наши режиссеры стали снимать для крупных международных платформ, мы стали приближаться в кинопроизводстве к какому-то хорошему уровню, как все это приостановилось. Остается смотреть, что будет дальше.

— Путешествия по параллельным вселенным — как раз уже довольно привычная для Запада история. В России хорошо снимают социальные и психологические драмы, в фантастическом контенте чувствуется нехватка. Как вы считаете, на фоне ухода из страны западных студий получится у нас сказать что-то новое в этом жанре?

— Вы правы, мы сильнее в каких-то психологических историях, склонны к более авторскому кино. Жанрами экшена или фантастики мы до такой степени еще не владеем, хотя есть исключения из правил. Для развития этого жанра должно быть больше вложено денег, ведь одно дело — снимать бытовую историю, другое — фэнтези. Это с определенной стороны намного сложнее, поэтому работа должна быть более тщательной. Главное, чтобы это понимали продюсеры, иначе можно будет запутаться во всех этих параллельных мирах.

В детстве я очень любила творчество Александра Беляева. Да и тот же Жюль Верн, есть в нем что-то фантастическое. Я на этом росла, но могу сказать, что такое всегда привлекает. Мне кажется, сейчас в уходе от реальности в фантастику есть некая перспектива. Иногда хочется попасть в какой-то параллельный мир, где все прекрасно, радостно и стабильно — такие желания возникают. Поэтому я вполне допускаю, что это станет востребовано. Дай Бог, пускай все жанры развиваются, потому что у нас очень много талантливых людей, хочется, чтобы они максимально в России реализовывались.

— В мировом кинематографе уже сложилась тенденция, что героини из "девушек в беде" все больше становятся девушками, которые из беды сами всех вытаскивают. В "Суперпозиции" это как раз героиня Лукерьи Ильяшенко. Ощущается ли с той стороны профессии эта нацеленность на интересных женских персонажей у нас?

— У меня как раз есть проект, сериал "Лада Голд" от компании "Среда", вот там есть четыре героини, которые уж точно не уступают мужским персонажам. Иногда даже опережают.

— Можете подробнее об этом проекте рассказать?

— Наверное, мне еще пока нельзя так подробно о нем говорить. Могу лишь сказать, что часть действия в сериале разворачивается в 1990-е годы, а другая часть — это наше время. Но если мы говорим о женской теме, то там женские характеры очень определенные. Мне кажется, героини в этом проекте сильнее и решительнее многих мужчин, которые рядом. Так что да, тенденция такая у нас есть.

— А что Марина Вячеславовна Зудина сама смотрит и нам советует?