3 нелепых истории, благодаря которым актеры стали знаменитыми

Пока одни актеры проходят уйму кастингов для того, чтобы получить заветную роль, другим удается прославиться благодаря всего одному нелепому случаю. Подробнее об артистах, которым улыбнулась удача самым неожиданным образом – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из сериала "Друзья" Кадр из сериала "Друзья"

Мэтт Леблан

В ночь перед кастингом на роль Джоуи в сериале "Друзья" Леблан ночевал у своего друга, где произошел инцидент. Актер споткнулся в ванной и упал лицом в унитаз – он сильно ударился носом и заработал ужасную ссадину.

Придя на кастинг, Мэтт решил поделиться историей о ночном приключении. Создательница "Друзей" Марта Кауффман решила, что инцидент как нельзя лучше определяет характер Джо, и без промедлений утвердила Леблана на судьбоносную роль.

Памела Андерсон

До того, как прославиться на весь мир, Андерсон была обычным фитнес-тренером. Жизнь юной девушки изменилась, когда она посетила футбольный матч. Она появилась на экране стадиона и покорила всех, кто находился там – зал аплодировал ей стоя. Вскоре после этого Андерсон предложили сняться для мужского журнала и сыграть в нескольких эпизодах на ТВ, которые открыли ей дорогу в Голливуд.

Сэмюэл Л. Джексон