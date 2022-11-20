Асмус обратилась к зрителям, которые её «задолбали»

Уже несколько лет Асмус играет главную роль в спектакле «Леди Макбет Мценского уезда» в Московском драматическом театре имени М.Н. Ермоловой. Судя по активности в соцсетях, актрисе нравится эта работа. Она не отказывается от роли даже при более выгодных предложениях.

Фото: 2x2.su 2x2.su

Но при этом Кристину Асмус возмущают невоспитанные зрители, которые приходят на спектакль.

Актриса рассказала, что некоторые зрители не выключают телефон даже во время постановки. В последний раз многочисленные смартфоны и их пиликанье вывело Асмус из себя.

"Как меня задолбали зрители, которые не выключают мобильные телефоны! Просто сил нет! И главное, зазвонил у кого-то, ну проверь ты свой. Нет, весь спектакль раз 15 у разных людей пиликал",- пожаловалась Кристина Асмус.

По словам актрисы, она всегда после спектакля выходит на поклон и благодарит всех за внимание, кричит «Спасибо». А накануне отдельные слова подготовила для тех, у кого не зазвонил телефон.

Зал взорвался криками и аплодисментами. Телефоны мешают всем. Выключайте их, - просит знаменитость.

Для иллюстрации своего обращения Кристина Асмус выбрала, кстати, странные фото, на которых она с размазанной тушью под глазами и с беспорядком на голове. Судя по всему, это образ из спектакля.