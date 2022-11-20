Асмус обратилась к зрителям, которые её «задолбали»

Уже несколько лет Асмус играет главную роль в спектакле «Леди Макбет Мценского уезда» в Московском драматическом театре имени М.Н. Ермоловой. Судя по активности в соцсетях, актрисе нравится эта работа. Она не отказывается от роли даже при более выгодных предложениях.
Но при этом Кристину Асмус возмущают невоспитанные зрители, которые приходят на спектакль.
Актриса рассказала, что некоторые зрители не выключают телефон даже во время постановки. В последний раз многочисленные смартфоны и их пиликанье вывело Асмус из себя.
"Как меня задолбали зрители, которые не выключают мобильные телефоны! Просто сил нет! И главное, зазвонил у кого-то, ну проверь ты свой. Нет, весь спектакль раз 15 у разных людей пиликал",- пожаловалась Кристина Асмус.
По словам актрисы, она всегда после спектакля выходит на поклон и благодарит всех за внимание, кричит «Спасибо». А накануне отдельные слова подготовила для тех, у кого не зазвонил телефон.
Зал взорвался криками и аплодисментами. Телефоны мешают всем. Выключайте их, - просит знаменитость.
Для иллюстрации своего обращения Кристина Асмус выбрала, кстати, странные фото, на которых она с размазанной тушью под глазами и с беспорядком на голове. Судя по всему, это образ из спектакля.
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