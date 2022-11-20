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2 часа назад

Том Круз на вертолете мешает съемкам сериала

Super.ru

Когда ты Том Круз, тебе можно все. Похоже, так решил сам актер и начал устранять конкурентов. Так, Круз мешает своим коллегам, которые снимаются в одном из самых популярных сериалов Великобритании — слезливой исторической мелодраме «Вызовите акушерку». Об этом рассказала звезда телепроекта Дженни Агаттер в новом интервью.

Том Круз на вертолете мешает съемкам сериала
Фото: Super.ruSuper.ru

«Том Круз постоянно портит наши съемки: он приземляет свой вертолет прямо перед тем местом, где мы снимаем», — пожаловалась актриса.

Круз, у которого, кстати, есть лицензия пилота, пролетел над съемочной площадкой в графстве Суррей, чем вызвал сильный шум. Сколько дублей испортил актер-вредитель, не сообщается. В Англии он находится на съемках новой части франшизы «Миссия невыполнима» и, видимо, считает, что этот проект намного важнее всех остальных. Да уж, мы поражены полным отсутствием цеховой солидарности. А еще — выбором соперников: терроризировать чинных английских леди дело нехитрое, а вот попробовал бы он такое сделать на съемках фильма Дуэйна «Скалы» Джонсона или Вина Дизеля!

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