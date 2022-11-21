Звезда «Могучих рейнджеров» покончил с собой

Американский актер, звезда сериала «Могучие рейнджеры» и боец смешанных единоборств Джейсон Дэвид Фрэнк покончил с собой на 50-м году жизни. Об этом сообщает TMZ.
О подробностях трагедии не сообщается, однако известно, что последние несколько лет артист страдал от депрессии.
«Он был источником вдохновения для стольких людей. Нам будет очень не хватать его присутствия. Так грустно терять еще одного члена нашей семьи рейнджеров», — сообщил коллега Фрэнка Уолтер Джонс.
В фильмографии звезды насчитывалось более 30 проектов. Наибольшую популярность актеру принесла роль Томми в шоу «Могучие рейнджеры». Этого персонажа артист сыграл в экранизациях сериала «Дикая сила», «Турбо», «Зео», «Дино Гром», «Мегафорс» и других.