Звезда «Могучих рейнджеров» покончил с собой

Американский актер, звезда сериала «Могучие рейнджеры» и боец смешанных единоборств Джейсон Дэвид Фрэнк покончил с собой на 50-м году жизни. Об этом сообщает TMZ.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

О подробностях трагедии не сообщается, однако известно, что последние несколько лет артист страдал от депрессии.

«Он был источником вдохновения для стольких людей. Нам будет очень не хватать его присутствия. Так грустно терять еще одного члена нашей семьи рейнджеров», — сообщил коллега Фрэнка Уолтер Джонс.