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3 часа назад

Актриса Дарья Юргенс вспомнила, как похудела на 8 килограммов из-за нервов

Газета.Ru

Актриса Дарья Юргенс на программе «Секрет на миллион» рассказала, что похудела на восемь килограммов, когда ее брат из Мариуполя два месяца не выходил на связь.

Юргенс вспомнила, как похудела на 8 килограммов из-за нервов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я не могла есть, я играла спектакли на автомате. А потом дома ночью стояла молилась Ксении Петербургской, чтобы они живы были», — вспомнила Юргенс.

Она отметила, что хотела повидаться с матерью, однако родительница протестовала против визита дочери из-за нестабильной обстановки. В 2014 году женщина скоропостижно скончалась. Однако в Мариуполе остался брат актрисы Никита вместе с семьей, артистка уговаривала его приехать к ней, однако тот отвечал отказом.

«Каждый мой звонок сопровождался только одной просьбой: поехали домой. Но, во-первых, он работал, во-вторых, у него там супруга», — рассказала Юргенс.

В определенный момент Никита перестал отвечать на звонки, спустя два месяца он позвонил сестре и согласился переехать в Москву.

Актеры,Дарья Юргенс,
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