Юргенс вспомнила, как похудела на 8 килограммов из-за нервов

Актриса Дарья Юргенс на программе «Секрет на миллион» рассказала, что похудела на восемь килограммов, когда ее брат из Мариуполя два месяца не выходил на связь.

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«Я не могла есть, я играла спектакли на автомате. А потом дома ночью стояла молилась Ксении Петербургской, чтобы они живы были», — вспомнила Юргенс.

Она отметила, что хотела повидаться с матерью, однако родительница протестовала против визита дочери из-за нестабильной обстановки. В 2014 году женщина скоропостижно скончалась. Однако в Мариуполе остался брат актрисы Никита вместе с семьей, артистка уговаривала его приехать к ней, однако тот отвечал отказом.

«Каждый мой звонок сопровождался только одной просьбой: поехали домой. Но, во-первых, он работал, во-вторых, у него там супруга», — рассказала Юргенс.