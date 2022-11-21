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2 часа назад

Умерла звезда сериала "Сверхъестественное" Никки Эйкокс

Мира Маркина

Скончалась американская актриса Никки Эйкокс, известная по роли Мэг Мастерс в сериале "Сверхъестественное". Ей было 47 лет. О смерти актрисы сообщает телеканал CNN.

Умерла звезда сериала "Сверхъестественное"
Фото: Кадр из фильма "Ничего себе поездочка 2"Кадр из фильма "Ничего себе поездочка 2"

"Вчера умерла моя красивая, умная, сильная и невероятно талантливая невестка Никки Эйкокс <...> Она была настоящим борцом, и все, кто ее знал, любили ее", - написала родственница Эйкокс в социальных сетях.

Создатель сериала "Сверхъестественное" Эрик Крипке написал, что актриса была "слишком молода":

"Я огорчен новостью о том, что наша чудесная Никки Эйкокс, которая первой сыграла роль Мэг Мастерс, умерла".

Причина смерти актрисы не сообщается. Известно, что она болела лейкемией.

Ранее стало известно, что звезда "Охотников за привидениями" умерла в возрасте 65 лет.

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