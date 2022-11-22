5 молодых, красивых и талантливых российских актеров

В отечественном кино появляется все больше новых лиц. Они не только покоряют стриминговые площадки и обложки модных журналов, но и наши сердца. Рассказываем о 5 молодых (и красивых!) российских актерах, которых ждет большое будущее.

Фото: WMJ.ru WMJ.ru

Артем Кошман, 19 лет

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Актерская карьера Артема началась в 11 лет. Уже тогда он относился к профессии очень ответственно, зачастую предпочитая заучивание роли прогулкам с друзьями. К 19-ти его сознательность принесла плоды: Артема называют восходящей звездой.

Актер признается, что хочет все и сразу: он увлекается дайвингом, фотографирует, играет на гитаре и катается на горных лыжах. Но если будет стоять выбор между хобби и актерской работой, всегда выберет второе.

Несмотря на отсутствие полноценного профессионального образования, он постоянно развивается и учится у коллег — например, на съемках «Содержанок» он часто советовался с Дарьей Мороз и Владимиром Мишуковым, учился у режиссера Дарьи Жук. И не зря: за последние годы он получил роли в нескольких громких проектах — «Я не шучу», «Содержанки», «Беспринципные».

16 ноября на видеосервисе START выйдет сериал «Черная весна», в котором Кошман исполнил одну из главных ролей — участника дуэльного клуба Кису.

Глеб Калюжный, 24 года

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Карьера молодого актера началась с роли в нашумевшей подростковой мелодраме «14+». Глебу тогда было всего 15 лет: продюсеры проекта сами нашли его во «ВКонтакте» и пригласили на кастинг. После успеха проекта на «Берлинале» и «Кинотавре» для Глеба началась карьера разбивателя сердец: роль застенчивого провинциального Ромео, готового бороться с местными бандитами, родителями и в принципе с кем угодно, кто встанет на его пути, покорила сердце не одной мечтательной девушки (признаемся, наше тоже).

Помимо съемок в кино, Глеб занимается музыкой — у него была небольшая аудитория еще до роли в «14+», и теперь она постоянно растет. В основном Глеб читает рэп, но он не любит загонять себя рамки и хочет пробовать разные жанры. Затем актер снялся в «Трудных подростках». Он оказался отчасти автобиографическим — из-за тяжелой ситуации в семье Глеб некоторое время учился в школе для детей с девиантным поведением.

Новый виток популярности Глебу принес сериал «Вампиры средней полосы». Его привлекают хорроры и мистические истории — по словам актера, в таких проектах всегда появляются сложные актерские задачи: например, сыграть апокалипсис, когда в кадре пустота. 15 декабря Глеба можно будет увидеть во втором сезоне «Вампиров средней полосы» на START.

Марк Эйдельштейн, 20 лет

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Один из самых популярных проектов Марка — сериал «Смычок», в котором актер сыграл Сеню, интеллигентного и талантливого скрипача, который поступает в петербургскую консерваторию и оказывается втянут в дела наркодилеров. Марк, как и его герой, учился играть на скрипке — правда забросил ее в пятом классе. Его мама преподавала в театральном училище, он наблюдал за студентами и мечтал провести свою молодость так же весело.

Сейчас Марк — студент мастерской Брусникина в школе-студии МХАТ. Он уже успел подружиться с домом Gucci и сняться в нескольких успешных фильмах и сериалах. Его часто сравнивают с Тимоти Шаламе: такие же кудри, голубые глаза и типаж застенчивого, влюбчивого парня. Актер понимает, о чем речь — его типаж подходит под новую маскулинность. Но внутренне с таким сравнением не согласен: по его словам, он больше похож на Хабенского или Стэйтема, эти актеры повлияли на него гораздо больше.

Максим Сапрыкин, 20 лет

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Максим никогда не мечтал стать актером — он хотел быть летчиком. В детстве он учился на пятерки и серьезно занимался кикбоксингом. Однажды на тренировку пришел кастинг-директор, для рекламы искали мальчиков-боксеров. Максиму понравились съемки, и они с мамой сами пошли на кастинг в фильм «Гагарин. Первый в космосе». Его сразу утвердили. Так в 11 лет началась его актерская карьера. В 18 он поступил в Институт современного искусства.

Сейчас ему всего лишь 20, но он уже снялся в 70 разноплановых проектах. Самый громкий из последних — сериал «Жиза» на START, в котором Максим сыграл Якута, подростка из детского дома с трудной судьбой, влюбленного в самую красивую девушку класса. На съемках «Жизы» было много челленджей: нужно было проводить много исследований и работать над ролью. Перед съемками финала Максим ни с кем не общался и даже не пользовался телефоном.

Иван Лаврухин, 24 года

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Иван Лаврухин — человек-оркестр. В юности Иван часто записывал каверы, потом создал свою музыкальную группу, потом поступил в ГИТИС на направление музыкального театра — и это стало его работой. Но от группы он не отказался: параллельно со съемками Иван продолжает писать музыку.