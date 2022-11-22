Умер последний из живых актеров фильма «Унесенные ветром»

В возрасте 90 лет скончался американский актер Микки Кун. О смерти артиста сообщила его жена изданию Hollywood Reporter.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По словам женщины, актер ушел из жизни в воскресенье, 20 ноября, в хосписе в штате Флорида.

По данным СМИ, Кун оставался последним из ныне живущих артистов, участвовавших в создании легендарной кинокартины 1939 года «Унесенные ветром». В фильме он снялся еще в детском возрасте, сыграв сына Эшли Уилкса и Мелани Гамильтон, роли которых исполнили актеры Лесли Говард и Оливия де Хэвилленд соответственно, передает РИА Новости.