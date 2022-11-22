Акатова боится оружия на съемках после инцидента с Болдуином

Актриса Анастасия Акатова рассказала о своей боязни оружия на съемочной площадке в беседе с изданием «Слово и Дело».

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Акатова уточнила, что ей «очень страшно», когда в кадре присутствует оружие.

«Я все время спрашивала: «Пистолет настоящий? Он не заряжен?» После истории с Алеком Болдуином всегда теперь уточняю», — пояснила актриса.