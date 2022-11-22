Акатова боится оружия на съемках после инцидента с Болдуином

Актриса Анастасия Акатова рассказала о своей боязни оружия на съемочной площадке в беседе с изданием «Слово и Дело».
Акатова уточнила, что ей «очень страшно», когда в кадре присутствует оружие.
«Я все время спрашивала: «Пистолет настоящий? Он не заряжен?» После истории с Алеком Болдуином всегда теперь уточняю», — пояснила актриса.
21 октября 2021 года на съемках вестерна «Раст» Алек Болдуин выстрелил из пистолета-реквизита, заряженного боевыми, а не холостыми патронами. В результате погибла операторка Галина Хатчинс и серьезно пострадал режиссер Джоэл Соуза.