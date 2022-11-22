Лянка Грыу рассказала, как рыдала из-за Екатерины Вилковой

Лянка Грыу никогда не скрывала, что мечтала бы поработать в одном проекте с Тимуром Бекмамбетовым. И как-то раз ее пригласили на кастинг фильма «Черная молния». Однако роль досталась не ей. Тогда Лянка сильно переживала.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

«Екатерина Вилкова, прекрасная и восхитительная, снялась в этой роли. Мне было тогда 19 лет, и в этом возрасте отказы воспринимались очень болезненно. Но я поплакала денечек и… пошла дальше», — вспоминает Грыу.

К счастью, девушка тогда не зациклилась на себе, а уверенными шагами шла дальше. Эта ситуация подарила ей лишь опыт. Она стала сильнее.

Лянка ни в коме случае не держит зла на Вилкову. Ведь в ее профессии конкуренции не избежать. Актриса понимает, что ее коллеги пробуются на те же роли, что и она, и идут к тем же режиссерам. Но при этом все они остаются друзьями и не обижаются, если кто-то получил роль быстрее тебя.