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39 минут назад

«Молча слушали твой наезд»: режиссер Молочников раскрыл правду о работе с Ивлеевой

Passion.ruиещё 1

Телеведущая Анастасия Ивлеева недавно увлеклась кинематографом и даже снялась в главной роли в сериале режиссера Александра Молочникова «Монастырь». Зрители не ожидали, что звезда раскроется как драматическая актриса. Оказалось, что на съемках блогерша не стеснялась показывать свой характер и даже устраивала разборки.

Режиссер Молочников раскрыл правду о работе с Ивлеевой
Фото: Passion.ruPassion.ru

Актерский состав посетил торжественное мероприятие в честь выхода сериала, но сам Молочников не мог присутствовать, так как эмигрировал в США. Он поделился своими впечатлениями в соцсетях, где рассказал о том, что творилось на площадке.

«За свои 40 (около того) смен ты сорвалась один раз! В последнюю смену. И никто не спорил с тобой, все молча слушали твой наезд и готовы были аплодировать в конце, потому что все предыдущие 39 смен ты вела себя невероятно», – отметил режиссер.

Александр признался, что давно не встречал такого работоспособного и адекватного в восприятии себя человека. Он добавил, что Анастасия усердно работала над ролью и достойно показала себя.

«Ты герой! Знаю, как было волнительно входить в кадр с акулами, но ты ни разу не облажалась», – высказался Молочников.

Режиссер также осыпал комплиментами актера Филиппа Янковского, с которым давно мечтал поработать.

«Филипп Олегович, я рос на твоих фильмах. Ты настоящий большой русский артист, спасибо, что вытерпел нас, даже когда мы вели себя, как дилетанты», – написал Александр.

При этом режиссер не стал скрывать, что считает свою работу прекрасной. Он отметил, что поклонники называют роль Янковского в сериале – одной из лучших за всю его карьеру.

«Ты наш мастер, учитель и просто классный чувак!» – подытожил Молочников.

Актеры,Анастасия Ивлеева,Филипп Янковский,Александр Молочников,
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