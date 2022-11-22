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3 часа назад

Павел Прилучный назвал "дилетантами" актеров, которые восстанавливаются в церкви после работы

Газета.Ru

Актер Павел Прилучный в разговоре с The Voice Mag заверил, что ему не нужно ходить в церковь, чтобы восстановить силы после тяжелых съемок.

Прилучный назвал "дилетантами" актеров, которые восстанавливаются в церкви после работы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Я — актер, это моя профессия. Нас этому учили. Когда люди ходят по церквям или используют какие-то другие способы восстановления – это, наверное, дилетанты", - отметил Прилучный.

Он уточнил, что для восстановления после съемок старается переключиться на новый проект или поменять место пребывания.

По словам Прилучного, поездка за город или к морю - это отличный способ набраться сил. Ранее Прилучный устроил драку с журналистом в центре Москвы.

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