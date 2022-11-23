Куда пропала звезда "Грязных танцев" Дженнифер Грей

27-летняя Дженнифер Грей решилась исполнить главную роль в малобюджетной картине "Грязные танцы", а после выхода фильма на большой экран проснулась знаменитой. Кассовые сборы киноленты более чем в 20 раз превысили ее бюджет, а Грей даже номинировали на "Золотой глобус". Артистке прочили блестящую карьеру, но судьба распорядилась иначе.

Фото: Кадр из фильма "Грязные танцы" Кадр из фильма "Грязные танцы"

Куда пропала Грей после "Грязных танцев" и почему ее слава оказалась сиюминутной? Выяснял "Рамблер".

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"Грязные танцы"

Съемки в культовой киноленте дались Дженнифер непросто. В отличие от своего партнера Патрика Суэйзи, Грей была куда менее опытной актрисой, что весьма раздражало ее коллегу. Вдобавок к этому, вовремя съемок нередко возникали сложные ситуации: так, после сцены в озере Грей слегла с гипотермией.

Кадр из фильма "Грязные танцы"

Но все неурядицы окупились сторицей, когда "Грязные танцы" покорили зрителей по всему миру. Казалось, что счастливое профессиональное будущее Грей обеспечено: у нее появились толпы поклонников, а продюсеры спешно начали предлагать ей главные роли.

Красота и жертвы

Несмотря на всемирное признание, Дженнифер даже после успеха "Грязных танцев" продолжала комплексовать из-за своего крупного носа. Комплексы подогревали и злопыхатели, вторящие Грей, что с таким носом звездой ей не стать. И тогда актриса решилась на ринопластику.

Но, лишившись своей особенности, Грей тут же лишилась своей многообещающей карьеры:

"Я вошла в операционную знаменитостью, а вышла никем",

– вспоминала актриса.

Фанаты перестали узнавать ее, а продюсеры начали расторгать контракты.

Жизнь после

После злополучной операции Дженнифер не отказалась от актерской деятельности. Главных ролей в блокбастерах ей больше не предлагали, она играла лишь роли второго плана, но заработанных денег ей вполне хватало на жизнь.

В 2001 году актриса вышла замуж за актера Кларка Грегга. Супруги прожили вместе 20 лет, Грей подарила мужу дочку Стеллу, но в 2021 году пара распалась.

Дженнифер старается не жалеть об упущенных возможностях и не роптать на судьбу за то, что ее карьера не сложилась лучшим образом. Грей даже отказалась от съемок в ремейке "Грязных танцев", категорично заявив: